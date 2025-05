Capello: "Luis Enrique no es tan presuntuoso como Flick"

Fabio Capello sigue dando que hablar en su nueva faceta de comentarista. El italiano compagina sus intervenciones para Sky con sus artículos para 'La Gazzetta dello Sport', donde volvió a dar un palo a Hansi Flick. A Capello no le gustan en absoluto las concesiones en defensa que hace el conjunto barcelonista.

En esta ocasión, Capello comparó a Flick con Luis Enrique después de la victoria del PSG ante el Arsenal. "En la semifinal, Inzaghi aprovechó bien las oportunidades, mientras que Flick seguía jugando mano a mano a falta de un minuto: un poco presuntuoso... Luis Enrique me parece un entrenador bien preparado; ha creado un equipo a su medida, lleno de excelentes jugadores. No tiene una estrella absoluta como Lamine Yamal en el Barcelona, alguien en quien se base todo el equipo. Podría mencionar a Dembélé porque es el que más destaca, pero todos los titulares del PSG son muy buenos e igual de importantes".

De cara a la final, Capello ve al Inter "con mucha convicción y mucha calidad. Han mejorado mucho en los últimos partidos disputados contra el Bayern de Múnich y el Barcelona, creciendo en convicción y capacidad goleadora. Han demostrado la mentalidad adecuada y una gran atención".

Elogios a los finalistas

El veterano entrenador espera una final de la Champions League "equilibrada, pero todo empieza en el mediocampo, como siempre. En Barcelona, el trío de Inzaghi sufrió mucho y, en cambio, el martes sus centrocampistas hicieron un buen partido".

Capello espera para el 31 de mayo un encuentro con un desenlace incierto ya que "obviamente no habrá partidos de ida ni de vuelta, ni público local que presione ni estadio que conquistar fuera, así que nos espera una final abierta. Los centrocampistas del Inter me han convencido, aunque, al final de la temporada, obviamente ya no brillan. Además, en ataque están Lautaro y Thuram".

El técnico también habló del PSG destacando que "hay mucha creatividad con Doué, Dembélé, Kvaratskhelia... Todos ellos saben regatear y, si no los enfrentas en su mejor momento, pueden castigarte. En defensa, sin embargo, el papel de Marquinhos siempre es fundamental, ya que guía muy bien a todos sus compañeros".