Capello avisa: "El Inter pudo con Messi, y Lamine no está a ese nivel"

Fabio Capello está convencido que el Inter tiene argumentos más que suficientes para derrotar al FC Barcelona en las semifinales de la Champions League. Por si acaso, para disipar dudas, y recordando su pasado como entrenador madridista, el veterano técnico italiano se atrevió a dar un par de pinceladas sobre cómo debe afrontar la eliminatoria la escuadra interista.

Capello, en declaraciones a la Gazzetta dello Sport, se mostró convencido que el Inter se puede plantar en la gran final de la Champions que se disputará en Munich. El técnico empezó por una recomendación táctica a Simone Inzaghi para castigar el sistema azulgrana planteado por Hansi Flick. Capello glosó las muchas virtudes del Barça, entre ellas la capacidad de presión tras pérdida, pero ahí advierte una clara deficiencia que puede castigar a los azulgrana. "Los jugadores del Barça son muy buenos, pero si superas la primera línea de presión puedes hacerles mucho daño", sentenció.

Una vez más, Capello entró en el juego de las comparaciones entre Leo Messi y Lamine Yamal. El italiano volvió a marcar distancias respecto a ambos astros formados en la cantera del Barça y recordó una eliminatoria pasada para reforzar el ánimo interista. "Lamine Yamal no es Messi. Si el Inter pudo frenar a Messi en 2010, ahora puede repetirlo con el Barça de Lamine Yamal".

El extrenador no es la primera vez que se pronuncia sobre ambos futbolistas e insiste en que Leo todavía se encuentra en otra dimension. "He leído algunas comparaciones exageradas sobre Lamine. Es un chaval que está haciendo cosas importantes. Cuando empezó en el Barcelona, se decía que era el nuevo Messi, pero no llega a ese nivel. Es un jugador extraordinario, espectacular, de élite, pero no tiene el genio de Messi".

Bastoni no lo ve claro

Una de las piezas clave en el esquema de Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni, también apuntó algunas de las directrices para plantar cara al Barça en las semifinales. El defensa italiano sí acepta una diferencia fundamental entre ambas plantillas. "Individualmente no somos tan fuertes como los otros equipos, pero como equipo sí podemos vencer a cualquiera de ellos. Si dejamos de trabajar juntos corremos el riesgo de colapsar. En cambio, si somos capaces de unirnos en los momentos difíciles y atacar en el momento adecuado, sí estamos al nivel del resto".

Cuestionado por la manera de plantear la fórmula para detener a Lamine Yamal, Bastoni fue de lo más sincero y escueto en su respuesta: "No lo sé". Sin duda, en los partidos de semifinales, Bastoni tendrá la oportunidad de ver cómo Lamine le encara cada vez que el canterano abandone la banda para pisar el eje central del ataque.