¡Caos total con la entradas del Barça - Alavés y cánticos contra Laporta!

El regreso del Barça al Spotify Camp Nou ha vivido hoy su primer gran contratiempo en el partido contra el Deportivo Alavés. Según ha informado nuestro compañero Ivan San Antonio, un fallo técnico en el sistema de entradas ha provocado que a miles de socios y aficionados les desapareciera su localidad de la aplicación oficial del club.

El problema ha afectado, según fuentes del club, 2.000 culés, que han tenido que desplazarse a la Oficina d’Atenció al Barcelonista para recibir un PDF y poder así acceder al estadio a pocos minutos de que el balón empezase a rodar sobre el césped. Los accesos a la OAB se han colapsado como se puede comprobar en los vídeos de nuestro compañeros Adrià Fernández y David Rubio.

El incidente ha llegado en un día señalado, el 126º aniversario del club y el segundo partido en el nuevo Camp Nou, que ahora opera con una capacidad provisional de 45.000 espectadores mientras el club no obtenga la licencia 1C para sumar 20.000 localidades más. Además, es el primer encuentro con afición visitante, tras la autorización de LaLiga, con 470 seguidores del Alavés en la grada.

DAVID RUBIO

Según el Barça, la situación se ha resuelto con el envío de las entras en formato PDF: "Se ha producido una incidencia en la descarga de algunas entradas en la aplicación de socios. El problema ya ha sido resuelto con el envío, a todos los socios y socias con localidad para el partido de hoy contra el Alavés, de un nuevo PDF con sus entradas. De este modo, garantizamos que todo el mundo pueda acceder al Spotify Camp Nou con normalidad". No obstante, socios y aficionados, a minutos del inicio, han denunciado que seguían sin recibir su entrada en ningún formato.

Cánticos y críticas

La situación, que estaba completamente descontrolada, ha provocado cánticos por parte de los aficionados contra Joan Laporta. La oposición a la Junta Directiva, con el movimiento Nosaltres impulsado por Víctor Font, ha denunciado la gestión del club con dureza:

"Ahora mismo miles de socios todavía no tienen su entrada. La mala gestión, trabajar siempre con amigos, conocidos y empresas de dudosa fiabilidad tiene consecuencias cuando todo gira alrededor de una sola persona. Los socios se merecen un Barça que los cuide. Lo que está pasando hoy con las entradas es inaceptable".