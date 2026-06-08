"Canviaría a Balde por Cucurella si no supone más inversión económica"

Es una de las secciones estrella del programa de Sport La Posesión. Fútbol en estado puro cada lunes. Delmàs Class es el momento para hablar del juego con el conocimiento de un ex-jugador que se ha convertido en uno de los mejores analistas del momento. David Bernabéu le ha propuesto a Àlex Delmàs si el Barça saldría ganando con una venta de Alejandro Balde y un fichaje de Marc Cucurella. El Barça tiene la prioridad de reforzar la demarcación del '9' pero en los laterales también podría haber movimientos. ¿Acertaría el Barça cambiando a su actual lateral izquierdo por el jugador del Chelsea que es titular con la selección española?

La respuesta del colaborador de La Posesión ha sido contundente: "Compro el trueque si no hay inversión de por medio aunque no me parece ahora un tema prioritario"

Delmàs apuesta por el actual jugador del Chelsea: "Son dos laterales, hechos en la casa. Cucurella es un puntito superior a Balde como lateral, pero hay muchas razones tácticas".

Marc Cucurella, jugador del Chelsea / NEIL HALL

¿En que es superior el lateral de Alella? Delmàs lo tiene claro: "Cucurella me parece superior en disponibilidad. Balde es un jugador irregular a causa de sus problemas físicos. Cucu es un jugador que suma más de tres mil minutos en todas sus temporadas. Además me parece que entiende mejor el juego que Balde. Balde va tan sobrado físicamente que a veces le ganan la posición y Cucurella cubre mejor su espalda".

Hay un aspecto clave en un lateral y es su capacidad para centrar y crear peligro. Allí Álex Delmàs también observa diferencias: "Cucurella tiene mejores porcentajes en los centros. El jugador del Chelsea suma un 33% de acierto en sus centros mientras que Balde está en el 20-21%"

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Estos datos no significan que Àlex Delmàs no tenga en cuenta el potencial y nivel de Balde: "Alejandro es más rápido que Cucurella y es mejor en conducción. Balde es un gran lateral aunque si no hay más inversión económica creo que el Barça saldría ganando con el cambio".