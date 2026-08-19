Los canteranos del Barça elegidos por Flick para el Gamper ante el Al-Ahly

El FC Barcelona pone este miércoles punto final a la pretemporada 2026/27 con el Gamper ante el Al-Ahly en el Spotify Camp Nou (20.00 horas). Aunque la plantilla blaugrana todavía no está cerrada y Deco está trabajando para cerrar la carpeta del '9' e incluso reforzar alguna otra demarcación, el club presentará a los jugadores que actualmente integran el 'roster' dirigido por Hansi Flick. El entrenador alemán y el capitán Raphinha ofrecerán un discurso a la afición para dar el pistoletazo de salida al curso.

La disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y la victoria de España, con amplia representación del Barça, en el mismo han provocado que Flick haya tenido a su disposición, en las últimas semanas, a una larga lista de canteranos. El teutón ha ido haciendo alguna 'criba' cuando se han ido incorporando los internacionales, pero hay siete jugadores de campo que han llegado hasta el final y, por consiguiente, estarán esta noche en el Estadi.

Se trata, tal como ha informado 'Jijantes' de Orian Goren, Hamza Abdelkarim, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Álvaro Cortés, Brian Fariñas y Ebrima Tunkara. Todos ellos estarán hoy en la presentación del equipo a pesar de que el último, Ebrima, ha disputado una hora de juego del amistoso del filial ante el CE Europa de esta mañana en el Johan Cruyff (1-0 para los culés). Veremos si tiene la oportunidad de jugar también esta noche o se queda en el banquillo.

El octavo futbolista de la Masia que formará parte de la convocatoria de Flick para el Gamper, siempre según Gerard Romero, es Iker Rodríguez. El prometedor portero regresó al Barça Atlètic hace poco menos de una semana. De hecho, ha completado el encuentro ante el Europa. Pero el cuerpo técnico de Hansi y la dirección deportiva lo contemplan como una buena opción para la función de tercer portero del primer equipo (que se disputará con Eder Aller) y su presencia ante el Al-Ahly, independientemente de si el de Sabadell tiene minutos o no, es muy significativa en este casting.