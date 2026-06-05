Otro canterano prometedor que arrancará la pretemporada con Hansi Flick

Primero fueron Hamza y Ebrima Tunkara. Luego fue el momernto de Orian Goren. SPORT adelantó estos tres nombres y hoy ponemos un tercero sobre la mesa.

Óscar Gistau (18 años) estará entre los jugadores que arrancarán la pretemporada a las órdenes de Flick. La Masia será la gran protagonista en las primeras semanas de preparación del Barça 2026-27.

El 13 de julio arrancará la pretemporada del Barça con el Mundial todavía en marcha. Quedarán por jugarse las semifinales (14 y 15) y el partido para el tercer y cuarto puesto y la final (18 y 19).

Gistau es un '9' puro / Dani Barbeito

Los jugadores del Barça que lleguen hasta estas fases tendrán entonces unas tres semanas de vacasciones por lo que su vuelta al Barça podría aplazarse hasta la segunda semana de agosto.

Los jugadores que acaben el Mundial tras la primera fase jugarán como mínimo hasta el final del mes de junio por lo que su incorporación no sería hasta la tercera semana de julio.

Con este panorama los canteranos del Barça pueden tener un impacto importante en el arranque de la pretemporada.

Flick trabajará en estas primeras semanas con algunos de los jugadores más prometedores de la Masia y Óscar Gistau estará, según desvela hoy SPORT, entre los elegidos.

El premio para Óscar Gistau es enorme ya que el de Salou encadena dos temporadas agridulces. En ellas dos ha combinado grandes partidos y goles de mucho nivel con períodos largos de baja a causa de numerosos problemas físicos.

Lo que no hay que olvidar que en la temporada 2026-27 Gistau seguirá siendo un jugador juvernil. 'Gisti' es un delantero centro de la magnífica generación del 2008 que apenas cuenta con 18 años. Óscar es un atacante completísimo.

Ademas de poseer el don del gol, el ex del Reus es un '9' que trabaja de lo lindo y es un jugador con una enorme capacidad asociativa.

Gistau es un 9 puro / FCB

Alto (1,85), potente, fuerte y dinámico, Gistau parece diseñado por ordenador para reunir todas las virtudes de un delantero centro total.

En el Barça cruzan los dedos para que los isquios de Gistau no le jueguen una mala pasada y le dejen por fin completar una temporada sin percances físicos.

Esta es la única duda que se cierne sobre un '9' que esta última temporada lo tenía todo para ser una pieza clavce del Barça atlètic de Belletti.

Gistau es un gran goleador / FCB

Gistau solo pudo jugar partidos con el filial y alcanzó la cifra de siete partidos con el Juvenil A. Con el equipo de Pol Planas anotó la cifra de seis goles.

Hansi Flick quiere examinbar a este poderoso '9' que presiona con intensidad y ve erl gol con mucha facilidad. Gistau está disfrutando de sus vacaciones pero con un ojo ya puesto en el dia 13 de julio.

Arrancar la pretemporada a las órdenes de Flick es una gran oportunidad para el de salou.

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Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Orian Goren y ahora Óscar Gistau. Poco a poco SPORT va desvelando los planes de Flick para la pretermporada. Habrán más.