Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezDumfriesEspaña - IrakPróximo partido EspañaGoleadores EspañaBarça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaItalia - España sub-17Fichajes BarçaFerrero AlcarazCesc FabregasMourinho MadridEnrique RiquelmeMercado de fichajesEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMarc MárquezSergio RamosRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarMultas DGTLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaElecciones Real MadridNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteoJuanma CastañoMemes Florentino Pérez
instagramlinkedin
Noticia SPORT

Noticia SPORT

FC Barcelona

Otro canterano prometedor que arrancará la pretemporada con Hansi Flick

El delantero centro del Barça Atlètic Óscar Gistau arrancará la pretemporada con el primer equipo blaugrana

Óscar Gistau quiere ganarse la confianza de Flick

Óscar Gistau quiere ganarse la confianza de Flick / FCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Marcet

Jaume Marcet

Primero fueron Hamza y Ebrima Tunkara. Luego fue el momernto de Orian Goren. SPORT adelantó estos tres nombres y hoy ponemos un tercero sobre la mesa.

Óscar Gistau (18 años) estará entre los jugadores que arrancarán la pretemporada a las órdenes de Flick. La Masia será la gran protagonista en las primeras semanas de preparación del Barça 2026-27.

El 13 de julio arrancará la pretemporada del Barça con el Mundial todavía en marcha. Quedarán por jugarse las semifinales (14 y 15) y el partido para el tercer y cuarto puesto y la final (18 y 19).

Gistau es un '9' puro

Gistau es un '9' puro / Dani Barbeito

Los jugadores del Barça que lleguen hasta estas fases tendrán entonces unas tres semanas de vacasciones por lo que su vuelta al Barça podría aplazarse hasta la segunda semana de agosto.

Los jugadores que acaben el Mundial tras la primera fase jugarán como mínimo hasta el final del mes de junio por lo que su incorporación no sería hasta la tercera semana de julio.

Con este panorama los canteranos del Barça pueden tener un impacto importante en el arranque de la pretemporada.

Flick trabajará en estas primeras semanas con algunos de los jugadores más prometedores de la Masia y Óscar Gistau estará, según desvela hoy SPORT, entre los elegidos.

El premio para Óscar Gistau es enorme ya que el de Salou encadena dos temporadas agridulces. En ellas dos ha combinado grandes partidos y goles de mucho nivel con períodos largos de baja a causa de numerosos problemas físicos.

Lo que no hay que olvidar que en la temporada 2026-27 Gistau seguirá siendo un jugador juvernil. 'Gisti' es un delantero centro de la magnífica generación del 2008 que apenas cuenta con 18 años. Óscar es un atacante completísimo.

Ademas de poseer el don del gol, el ex del Reus es un '9' que trabaja de lo lindo y es un jugador con una enorme capacidad asociativa.

Gistau es un 9 puro

Gistau es un 9 puro / FCB

Alto (1,85), potente, fuerte y dinámico, Gistau parece diseñado por ordenador para reunir todas las virtudes de un delantero centro total.

En el Barça cruzan los dedos para que los isquios de Gistau no le jueguen una mala pasada y le dejen por fin completar una temporada sin percances físicos.

Esta es la única duda que se cierne sobre un '9' que esta última temporada lo tenía todo para ser una pieza clavce del Barça atlètic de Belletti.

Gistau es un gran goleador

Gistau es un gran goleador / FCB

Gistau solo pudo jugar partidos con el filial y alcanzó la cifra de siete partidos con el Juvenil A. Con el equipo de Pol Planas anotó la cifra de seis goles.

Hansi Flick quiere examinbar a este poderoso '9' que presiona con intensidad y ve erl gol con mucha facilidad. Gistau está disfrutando de sus vacaciones pero con un ojo ya puesto en el dia 13 de julio.

Arrancar la pretemporada a las órdenes de Flick es una gran oportunidad para el de salou.

Noticias relacionadas

Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Orian Goren y ahora Óscar Gistau. Poco a poco SPORT va desvelando los planes de Flick para la pretermporada. Habrán más.

TEMAS

Añádenos en Google