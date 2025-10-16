El canterano Landry Farré renueva hoy con el Barça hasta 2028

El Barça ha cerrado la renovación de Landry Farré, central del filial, que renovará hoy su contrato por tres temporadas más, hasta 2028. SPORT ha captado la llegada de sus representantes y familiares a las oficinas del Barça, que se asegura así la continuidad de uno de los defensas con mayor proyección de la cantera. Nacido en Costa de Marfil y establecido en Martorell desde hace muchos años, Farré se ha consolidado como un central con buena salida de balón y gran sentido táctico. La dirección deportiva valora su evolución y confía en él para consolidarse en el filial azulgrana en una temporada tan importante para buscar el regreso a la 1ª RFEF.

El joven defensa ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick, una muestra de la confianza que genera su rendimiento. Esta renovación refleja la apuesta del Barça por retener a los talentos formados en la casa y asegurar su desarrollo en el club por muchos más años.

La firma oficial, hoy mismo

Landry, tras el entreno, ha acudido este jueves a las oficinas del club junto a su padre y su nuevo agente, Raúl Verdú, para firmar su nuevo contrato y hacerse la fotografía oficial antes de oficializar el acuerdo. En la reunión también estuvo Toni Bernal, hermano de Marc Bernal, que inicia su carrera en el mundo de la representación de futbolistas.

Con ficha del filial, el objetivo es que Farré siga sumando minutos en el Barça Atlètic y siga trabajando para tener nuevas oportunidades con el primer equipo, tal y como ya hizo en pretemporada. El club lo considera un jugador a seguir, con condiciones para alcanzar un nivel alto en los próximos años y así se lo ha transmitido en todo momento a su familia mediante esta renovación.