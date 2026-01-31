La cantera del Barça, la más 'rica' del mundo

Uno de los grandes pilares a lo largo de la historia del Barça es su cantera, ya que de la Masia han nacido futbolistas que han marcado épocas en el club azulgrana, ejemplo de ello son leyendas como Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Gerard Piqué o Carles Puyol entre muchos otros. Además, en la actualidad otros canteranos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Eric Garcia, Marc Casadó, Pablo Gavi o Alejandro Balde destacan como piezas importantes en el conjunto de Hansi Flick.

Gracias al buen trabajo en la cantera, el FC Barcelona encabeza la clasificación de equipos del mundo cuyos jugadores de cantera, aún bajo contrato (en el club o cedidos), alcanzan el mayor valor agregado de transferencia, según el Weekly Post del Observatorio de Fútbol CIES.

Lamine Yamal, canterano del Barça con más valor / Alejandro Garcia / EFE

738 millones de euros de valor de los canteranos azulgranas

El valor de mercado de los canteranos barcelonistas alcanza los 738 millones de euros, alzándose con el primer puesto de la lista de manera muy destacada, gracias a la proyección y rendimiento alcanzado de futbolistas asentados en el primer equipo como Lamine Yamal o Cubarsí entre muchos otros. El top-3 lo completan Manchester City y Bayern de Múnich, ambos con menos de la mitad de valor de mercado sumando todos sus canteranos, con 286 y 284 millones respectivamente. Por encima de los 200 millones de valor agregado aparecen seis clubes más, tres españoles, dos ingleses y un francés. Concretamente son el Real Madrid con 256 millones, el Arsenal con 235 millones, el Chelsea con 222, el Athletic Club con 211, la Real Sociedad con 205 y el Paris Saint-Germain con 204.

Superando los 100 millones aparecen 10 equipos más: Atlético de Madrid (186 millones), Sporting CP (141 millones), Porto (126 millones), Inter de Milán (124), AZ Alkmaar (120), Ajax de Amsterdam (117), Benfica (113), Brighton (104), Shaktar Donetsk (104) y Brujas (101).

De esta manera, el Barça cuenta con un valor agregado de transferencia de jugadores de cantera aún bajo contrato mayor que la suma de Atlético de Madrid y Sporting CP, segundo y tercer equipo en dicha clasificación , e incluso mayor que la suma de los cinco primeros conjuntos entre los 200 millones y los 100 de valor, lo que demuestra la gran diferencia que marca la entidad catalana gracias a su apuesta por jugadores de la casa.