La cantera del Barça, la más prolífica del fútbol europeo: ningún club genera tantos jugadores

El Barça vuelve a colocarse en la cima de la cantera europea. Según el informe semanal del CIES Football Observatory, el club azulgrana es el equipo que más futbolistas ha formado y que esta temporada están teniendo minutos en las cinco grandes ligas (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1).

40 jugadores con sello La Masia compiten ya en la élite del big-5, las cinco grandes Ligas de Europa: el dato no solo refuerza el relato histórico del Barça como club formador, sino que subraya una realidad: la cantera sigue siendo una ventaja competitiva.

Un mercado complicado

En un contexto de mercado cada vez más caro y con la sostenibilidad financiera en el centro, disponer de un flujo constante de jugadores preparados para rendir al máximo nivel es un activo que pocos pueden igualar.

En el ranking del CIES, el Barça encabeza la lista por delante de Real Madrid (35) y Paris Saint-Germain (31), completando un podio de aspirantes a la Champions.

Por detrás aparecen clubes con una reputación creciente en desarrollo de talento como Stade Rennais (29) y el Ajax (27), el primer equipo fuera del big-5 que asoma en lo más alto, confirmando que su ADN formativo sigue vivo a pesar de que hace tiempo que no aparece entre los candidatos a ganar algún título europeo.

Adrián Guerrero y Shane Kluivert celebran uno de los goles en el partido de la Youth League entre Barça y Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

El informe también pone el foco en otras lecturas que dimensionan el fenómeno. En términos de minutos acumulados por jugadores formados, el CIES señala que el Real Madrid lidera ese apartado, lo que sugiere no solo cantidad, sino también peso competitivo y continuidad en el césped.

Y cuando se amplía la fotografía a periodos más largos (últimos cinco y diez años), Barça, Madrid y PSG repiten en el top-3, consolidando su condición de “máquinas” de producción de futbolistas para el máximo nivel.

River destaca en Sudamérica

Además, el mapa de la cantera no es solo europeo: River Plate aparece como el club no europeo más productivo, por delante de Flamengo y la academia senegalesa Génération Foot, recordando que la gran materia prima del fútbol también se trabaja —y se exporta— desde Sudamérica y África.

Un club formador

El CIES define como “club formador” al primer equipo en el que un jugador permaneció al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años, un criterio pensado para reflejar el peso real de la formación en edades clave.

Para el Barça, el mensaje es rotundo: La Masia no es nostalgia, es presente. Y, a la vez, un argumento de futuro: talento propio, identidad de juego y una cadena de valor que sigue marcando diferencias en Europa.