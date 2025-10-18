La cantante Mushkaa (21 años), hermana de Bad Gyal, reivindica su amor por el Barça: "El fútbol es mi vida"

La escena musical catalana está de dulce gracias a la explosión de grupos de la nueva escena que ha revitalizado el panorama con sonidos frescos y actualizados.

Una de las referentes es la joven cantante de Vilassar de Mar, Irma Farelo, 'Mushkaa', de tan solo 21 años, cuyo estilo urbano la ha convertido una de las máximas exponentes. Hermana de la artista internacional Bad Gyal, la joven siempre ha reivindicado su amor por el FC Barcelona y ha defendido los colores azulgrana en muchas entrevistas.

Muskaa y Bad Gyal en el Camp Nou. / FC Barcelona

El último ejemplo ha sido en la entrevista en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio a la cual se presentó con una chaqueta del club catalán. Más allá de sus inclinaciones, Mushkaa es aficionada al fútbol en general y le gusta vestir con equipaciones durante las actuaciones:

"Tengo más de 50 camisetas de equipos de fútbol y las utilizo en muchos conciertos. Muchas me las han regalado en pueblos de Catalunya cuando he ido a dar algún concierto".

Esta es una afición que comparte con su hermana Greta la llevó a jugar durante su primera adolescencia, cuando intentaba imitar a su ídolo.

Muskhaa luce una camiseta de Marruecos. / ·

"Mi jugador preferido es Neymar. Me volvía loca como se movía. De ahora me gusta Raphinha. Desde el primer momento que llegó al Barça, no por la pasada temporada, que estuvo fantástico. Cuando Raphinha era suplente de Dembélé ya pensaba que tenía que jugar el brasileño. Me gusta su pasión", asegura.

También le gustaba la forma de ser de uno de los jugadores más díscolos en el fútbol moderno y tiene una canción titulada con su nombre, 'Flow Balotelli': "Me hubiera encantado que hubiera jugado en el Barça. Me gustaba mucho cómo jugaba y cómo era".

Mario Balotelli, actualmente sin equipo y con 35 años, ha jugado en muchos de los mejores equipos de Europa, como el Inter de Milán o el Manchester City, pero nunca llegó a encajar en ninguna de las plantillas. De hecho, pese a su calidad muchos recuerdan más sus episodios extradeportivos que sus goles en el césped.