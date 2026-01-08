Cañizares, sobre el portero de la selección: "El que no va, claramente es el mejor"

El exportero Santiago Cañizares evaluó con franqueza la situación de la portería de la selección española y fue tajante al afirmar que se va a generar un debate importante porque nadie entiende lo que está sucediendo con Joan García: "Va a ser muy difícil escoger el portero de la selección española para el Mundial. El que no va -Joan García- es sin duda el mejor. El que está de suplente -David Raya- está fantástico y el titular es el que más dudas genera ahora mismo", indicó Cañizares en la 'Cope'.

Cañizares comentó que toda esta situación puede incidir decisivamente en el rendimiento final de la selección: "El titular genera dudas en su club y en la selección parece que no. Este es un lío monumental que lo que hace es debilitar al equipo y a los propios porteros. Es un debate del que se va a hablar mucho sobre en todo en las semanas previas al Mundial en las que no habrá fútbol y muchas cosas para comentar. Y es un tema que también va a afectar claramente a los porteros que están en la discusión".

El tema de la portería ha entrado ya en un primer plano por las últimas actuaciones de Joan García con el Barça demostrando que es el cancerbero más en forma de España en estos momentos. A pesar de todo ello, el seleccionador, Luis de la Fuente, parece no solo confíar en Unai Simón como titular, sino también en los otros dos porteros que ha ido convocando en los últimos meses, Raya y Remiro.

Da la sensación de que el seleccionador no da el paso de convocar a Joan García para no generar más debate interno ya que su idea se mantiene con Unai Simón y la presencia del blaugrana en el grupo de la selección podría augmentar aún más la presión hasta el ahora titular en la selección. Habrá que ver cuál es la decisión que toma De la Fuente aunque parece claro que Joan García está absolutamente preparado para afrontar el reto.