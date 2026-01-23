Cañizares: "Joan García no puede disfrutar en el Barça"

Santi Cañizares, exportero de Madrid o Valencia, aseguró que Joan García no lo debe estar pasando bien en el Barça ya que, difícilmente, puede mantener la portería a cero a pesar de que su rendimiento es excelente. Para Cañizares, no es un problema del guardameta sino del equipo que le rodea, especialmente su defensa, que deja muchas veces vendido a Joan: "No tiene una defensa que le protege, no tiene una defensa que le genera confianza. Le dejan muy expuesto durante todos los partidos y eso dificulta enormemente su labor para dejar la portería a cero", señaló en la 'Cadena Cope'.

Para Cañizares, el problema es que el Barça "carece" de conceptos defensivos para salvaguardar a su portero y eso puede acabar haciendo mella en la mente de Joan García y en su rendimiento final esta temporada: "'Lo que le gusta a un portero es ir a casa, dejar la portería a cero y ver cómo te ayuda el equipo. Sin ese respaldo, es normal que la confianza se vea mermada. No tiene un equipo donde de alguna forma pueda disfrutar un portero.

Cañizares comparó esta situación con la de los mediocentros que muchas veces no ayudan a los centrales y eso acaba saturando a los defensas y causándoles un desgaste mental que se acaba notando en su rendimiento defensivo.

El exportero reconoció que a Joan García pudo verle "algo fuera de sitio" en algunos partidos anteriores, pero todo se debe a la fragilidad defensiva del equipo blaugrana. Pese a todo, Cañizares defendió al portero barcelonista asegurando que es uno de los guardametas con mayor proyección de Europa. De hecho, hace tan solo unas semanas comentó que Joan García era el mejor portero actualmente en España a pesar de no ir a la selección y que su no convocatoria puede acabar pasando factura tanto al seleccionador como a La Roja en el próximo Mundial porque es un tema que está generando muchísimo debate.