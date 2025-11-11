Cañizares: "Históricamente, el Barça trata de que sus jugadores vayan lo menos posible con España"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado esta mañana en un comunicado que Lamine Yamal ha sido desconvocado de la selección para los partidos contra Georgia y Turquía, clasificatorios para el Mundial 2026. El delantero del FC Barcelona fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, por el que se le recomienda un reposo de entre 7-10 días.

“Claro que me sorprendió”, ha declarado Luis de la Fuente el entrenador de España en una entrevista concedida a ‘RNE’. “Uno no tiene noticias ni conoce ningún detalle y te lo cuentan, pues se queda sorprendido. Y más con un tema médico”, ha añadido en el avance de una conversación que saldrá a la luz esta noche, en el programa ‘Radiogaceta de los deportes’ a partir de las 21.10 horas.

Son varias las voces que se han pronunciado al respecto, dando su opinión. Una de las más críticas ha sido la del exguardameta Santi Cañizares, quien defendió la portería del Real Madrid y del Valencia. "Igual es mejor de verdad que a largo plazo Lamine descanse 10-15 días, pero ¿es necesario este oscurantismo y esta guerra de egos?", comentó en 'El Debate de La Pizarra de Quintana' de 'Radio Marca'.

El que portero que colgó los guantes en Mestalla en 2008, añadió más leña al fuego afirmando que “el Barcelona, históricamente, desde la época de Cruyff, trata de que sus jugadores vayan lo menos posible a la selección”.