Cañizares revela los motivos de Flick para darle la titularidad a Szczesny

El debate en la portería del Barça está servido. Con la lesión de Ter Stegen, Iñaki Peña se convirtió en el meta titular del conjunto blaugrana. Los culés se reforzaron con la incorporación de Szczesny y, a pesar de que el alicantino se mantuvo bajo palos, parece que Hansi Flick ha tomado una decisión al respecto, dándole la titularidad al polaco.

Una de las últimas voces autorizadas en opinar sobre este debate es el exportero Santi Cañizares. "De verdad que no lo entiendo. Lo que he visto de Szczesny hasta ahora no me ha convencido, tiene que haber algo personal. Ahora mismo no le veo mejor, pero creo que muchas veces, cuando hay mucha temporada por medio, los entrenadores a la hora de valorar los porteros no miran el corto plazo, miran el medio y largo plazo", aseguró en el micrófono de la 'Cadena Cope'.

Y Cañizares fue más allá: "Yo lo que creo es que Flick cree que Szczesny es mejor que Iñaki Peña y, lo merezca o no lo merezca, lo que está fabricando es un portero para las fases más importantes del campeonato", aunque "en algunos de los partidos que ha jugado, ha ganado el Barça a pesar de él", añadió.

El que fuera meta del Valencia entre 1998 y 2008 considera "normal" que después de tanto tiempo "y con esa edad, sin jugar, tuviera problemas a la hora de medir", analizó. Por último, cerró su aportación con la siguiente frase: "No sé si es el caso de Flick, pero soy de la opinión de que hay muy pocos entrenadores que saben de porteros. El entrenador más inteligente es el que confía en su cuerpo técnico a la hora de elegir al portero".