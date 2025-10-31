FC BARCELONA
Cañizares, comentarista de TV y radio, sobre la plaga de lesiones en el Barça: "Además, es un mal sitio para recuperarse"
El comentarista relata los casos en los que al jugador sufre recaídas
Santi Cañizares, ex jugador del Valencia y del Real Madrid y hoy comentarista en varias emisoras de radio y televisión, mostró su sorpresa por la plaga de lesiones que está sufriendo el FC Barcelona, siendo este uno de los motivos del bajón del equipo de Hansi Flick. El comentarista indicó que el problema no es solo que el equipo azulgrana sufra muchas lesiones sino también las muchas recaídas que ha habido en los jugadores que se han lesionado, algunos de los cuales se han tenido que operar.
“No es el mejor club para recuperarse", aseguró Cañizares. "Tiene muchas bajas y algunas son recaídas. Esto me preocupa más que darle un descanso o dos a Lamine”, advirtió el ex portero. Además, recordó que el Barça “no está acertando en la recuperación de sus jugadores”, mencionando los casos de Gavi, Raphinha, Ansu Fati o Ter Stegen.
El Barcelona ha surido 13 lesiones en las últimas 10 semanas, un listado al que se tiene que sumar Pedri que cayó lesionado en las últimas horas. El equipo azulgrana está revistando todos los protocolos para acabar con esta mala racha de lesiones y poder dar a Hansi Flick más elementos para poder jugar y ganar partidos.
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole
- El Dr. Barastegui, traumatólogo, sobre la lesión de Pedri: 'Con el bíceps femoral hay un componente de recaída que hay que cuidar
- Milos Sarcev, exculturista y entrenador experto en fitness, sobre Joan Pradells: 'Tienes todas las razones para hacerlo