Cañizares, comentarista de TV y radio, sobre la plaga de lesiones en el Barça: "Además, es un mal sitio para recuperarse"

Santi Cañizares, ex jugador del Valencia y del Real Madrid y hoy comentarista en varias emisoras de radio y televisión, mostró su sorpresa por la plaga de lesiones que está sufriendo el FC Barcelona, siendo este uno de los motivos del bajón del equipo de Hansi Flick. El comentarista indicó que el problema no es solo que el equipo azulgrana sufra muchas lesiones sino también las muchas recaídas que ha habido en los jugadores que se han lesionado, algunos de los cuales se han tenido que operar.

“No es el mejor club para recuperarse", aseguró Cañizares. "Tiene muchas bajas y algunas son recaídas. Esto me preocupa más que darle un descanso o dos a Lamine”, advirtió el ex portero. Además, recordó que el Barça “no está acertando en la recuperación de sus jugadores”, mencionando los casos de Gavi, Raphinha, Ansu Fati o Ter Stegen.

El Barcelona ha surido 13 lesiones en las últimas 10 semanas, un listado al que se tiene que sumar Pedri que cayó lesionado en las últimas horas. El equipo azulgrana está revistando todos los protocolos para acabar con esta mala racha de lesiones y poder dar a Hansi Flick más elementos para poder jugar y ganar partidos.