Cañizares avisa a Lamine: "Tiene que aprender más"

Santiago Cañizares, ex portero de la selección española, dio su punto de vista entre la selección y Hansi Flick a raíz de la lesión de Lamine Yamal.

El jugador azulgrana estuvo dos sesiones de cuatro horas en el campo de hierba artificial del Europa, cita en la que podría haber agrandado sus molestias con las que se fue a la convocatoria de la selección española y regresó a la Ciudad Condal tocado, una lesión que enervó a Hansi Flick.

El técnico alemán cargó contra la Federación por el poco descanso que le dieron a Lamine, pero hay que tener en cuenta que el jugador, una vez en Barcelona, no solo no descansó sino que estuvo grabando un anuncio que le expuso durante muchas horas de pie. Precisamente este detalle es el que criticó el exportero Santiago Cañizares en declaraciones a la Cadena Cope. "Olvídate del tipo de lesión, si no enfocar el global. Te tiras nueve días con la selección, trabajando, metido en un hotel, viajando y jugando a dos partidos... Lo suyo es cuando vengas, descanses. Estas cosas uno va aprendiendo. No todo es hacer dinero, hacer anuncios".

Cañizares agregó que "Juan Gómez Juanito, que fue entrenador mío en el Mérida, nos echaba una bronca terrible si nos veía de pie en el día del partido, pero una bronca tremenda. Estaba obsesionado con esto. Que ahora estéis sentados, que descanséis, que estéis tumbados porque el partido es esta tarde. No quiero a nadie de pie, aquí en la recepción del hotel. Os quiero descansando. Es evidente que el futbolista tiene que tener un equilibrio entre el descanso y el esfuerzo. Además, los cracks tienen un problema añadido. Tienen un calendario muy apretado. Cuando los demás descansos los otros van a foul. Y luego llega de este viaje y se pone a grabar un anuncio. Son cosas que el niño debe aprender. Al final tiene sol 18 años. Tampoco lo sabe todo..."