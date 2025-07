Cañizares advierte al Barça sobre el gran problema del caso Ter Stegen

Santi Cañizares no se anduvo con rodeos en ‘Despierta San Francisco’, donde analizó con franqueza varios de los focos de tensión del panorama actual del fútbol español. Entre ellos, el 'caso Ter Stegen' en el FC Barcelona tras la llegada de Joan García y la renovación de Szczesny.

Hansi Flick ya ha comunicado a Ter Stegen que no será titular y el portero alemán, con contrato hasta 2028, le ha manifestado su voluntad de quedarse en Barcelona. Cañizares, en este sentido, predijo fricciones internas.

“No va a haber historias buenas porque la situación no es ideal. Tenías un portero titular, Ter Stegen, que tenía un contrato largo porque sus méritos lo avalaban. Has decidido quitártelo de en medio y compensarlo con el fichaje de un portero que sale más barato aunque hayas pagado por él. Pero es que, para quitártelo de en medio, tiene que querer él y tiene que acogerlo un equipo que le pague su contrato. Y no es fácil, porque hay pocos equipos y muchos porteros", reflexionó.

"Joan García va a jugar siempre con esa presión, interna y externa. Interna porque ahí estará Ter Stegen, que ya sabemos que no es facilito. Y externa, porque en cuanto Joan no esté bien, se abrirán debates. Y eso para la portería es lo peor", añadió.

Luis Enrique y PSG

Sobre la polémica generada tras la eliminación del PSG en el Mundial de Clubes, Cañizares pidió evitar los juicios extremos: “Aquí el problema es que hay que estar a favor o en contra. Y si estás a favor, todo lo que hace lo hace bien, y si estás en contra, aunque haya ganado la Champions es un ceporro. No, hombre, no.”

Y aunque reconoció que el partido del PSG no fue el mejor de la temporada y la actitud de Luis Enrique tras la derrota no estuvo bien, defendió al técnico asturiano. “Luis Enrique sabe que no estuvo bien, aunque no lo quisiera reconocer o pedir perdón al final del partido. El comportamiento de un entrenador no fue el correcto, pero esto es fútbol y hay días malos.”

Mbappé y Vinicius, básicos para el Madrid

Para cerrar, el exguardameta defendió la continuidad de las estrellas del Madrid. “Yo no vendería a ninguno de los dos. Son muy buenos jugadores y parte del proyecto tiene que construirse sobre ellos”, consideró. Pero añadió que si el equipo quiere ganar títulos, talento debe ir acompañado de trabajo y esfuerzo colectivo: “Hoy en día se juega al fútbol, además de marcando diferencias con talento, corriendo. Si solo quieres meter goles, vale. Pero si quieres ganar títulos, tienes que trabajar también cuando el equipo no tiene la pelota.”