Los dos candidatos para sustituir a Luis Díaz en el Liverpool

El Liverpool se está moviendo en el mercado en busca de reforzar todavía más su plantilla. A la lllegada del lateral Frimpong por 35 millones para sustituir a Trent Alexander-Arnold, pueden sumarse más nombres, aunque ello también dependerá de las posibles salidas.

Uno de los futbolistas que puede marcharse es Luis Díaz. El colombiano está como loco por fichar por el FC Barcelona y estará en sus manos la presión para conseguir que el Liverpool lo deje salir por una cantidad razonable.

El Barça está dispuesto a pagar 60 millones de euros por su fichaje, una cantidad que en Anfield Road considerarían ahora mismo insuficiente por una de sus estrellas. Sin embargo, en este punto la fuerza que ejerza el futbolista se presume como clave para llegar a un punto de acuerdo en el precio de la venta.

Por si las moscas, el Liverpool se está moviendo en el mercado de delanteros. La salida de Darwin Núñez cada vez parece más cerca, con candidatos como el Milan, Nápoles y Atlético de Madrid, al acecho, así como la de un Chiesa desaparecido que podría regresar a la Serie A para jugar en el Nápoles.

Luis Díaz, delantero del Liverpool / EFE

La marcha más dolorosa de todas ellas sería la de Luis Díaz, que figura en los planes de Arne Slot como uno de los delanteros titulares para la próxima temporada.

De salir el colombiano, el Liverpool maneja dos grandes nombres por los que invertiría fuerte: Hugo Ekitiké y Alexander Isak. Dos delanteros jóvenes, de área y con un alto caché.

De descarte de Luis Enrique a crack en Alemania

Hugo Ekitiké ha destacado en el Eintracht de Frankfurt, donde ha marcado 22 goles a sus 22 años. El conjunto alemán lo tiene atado hasta el 2029 y su precio superaría los 70 milllones de euros.

Hugo Ekitiké, delantero del Eintracht Frankfurt / EFE

Ekitiké se ha revalorizado mucho después de que fuera vendido por 16 millones por parte del PSG al no encajar en los planes de Luis Enrique, pero en Alemania ha dado un paso adelante muy importante.

Estrella en la Premier League

Por su parte, Alexander Isak se ha marcado una enorme temporada en el Newcastle, ayudando a la clasificación para la Champions League. Ha marcado 27 goles y tiene contrato hasta el 2028. Su cotización rondaría los 100 millones de euros a sus 25 años. El sueco está muy consolidado tras su paso por la Real Sociedad y haber destacado mucho en la Premier League.

El Liverpool tiene localizados a los jugadores que pretende fichar si no les queda otro remedio que vender a Luis Díaz. El jugador tiene que poner mucho de su parte si quiere jugar en el FC Barcelona ya que los 'reds' no lo dejarán salir si no es por una cantidad muy elevada.

Isak celebra un gol con el Newcastle / X

El Barça tendrá paciencia con Luis Díaz, pero no será ilimitada. La alternativa de Nico Williams es muy buena y su precio está fijado por su cláusula de rescisión de 62 millones de euros. Nico ya ha informado al Barça que está dispuesto a todo para dar el salto a la entidad barcelonista.

La tercera vía es la de Marcus Rashford, aunque es la que más dudas genera por su irregularidad. En su mejor versión es un crack indiscutible, pero está por ver cómo encajaría en la dinámica del FC Barcelona.

El Manchester United lo tiene en su lista de descartes y podría salir del club por unos 40 millones de euros. Es la opción más asequible de las tres que el Barça tiene sobre la mesa para cubrir la banda izquierda, aunque también genera dudas por la difícil adaptación que tienen muchos futbolistas ingleses al fútbol español.