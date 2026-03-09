Candidatos de las elecciones a la presidencia del Barça 2026: quiénes son, historia y programa

El FC Barcelona celebra el 15 de marzo de 2026 unas nuevas elecciones presidenciales que decidirán quién dirigirá el club durante los próximos cinco años. Tras el proceso de recogida y validación de firmas, la carrera electoral se ha reducido a dos candidatos: Joan Laporta y Víctor Font.

Inicialmente hubo cuatro precandidatos —Laporta, Font, Marc Ciria y Xavier Vilajoana— pero tras el recuento de firmas solo Laporta y Font superaron el mínimo necesario para concurrir a los comicios. A continuación repasamos quiénes son los candidatos, su trayectoria y las líneas principales de su programa.

Joan Laporta: continuidad y defensa del proyecto actual

Joan Laporta busca la reelección como presidente del Barça. El abogado barcelonés ya dirigió el club entre 2003 y 2010, una de las etapas más exitosas de la historia azulgrana, y regresó al cargo en 2021 tras ganar las elecciones posteriores a la crisis institucional heredada del mandato de Josep Maria Bartomeu.

Durante su actual etapa al frente del club ha tenido que afrontar una situación económica complicada, marcada por la deuda y por decisiones como las llamadas "palancas" financieras para mejorar la liquidez del club.

Su programa

El proyecto de Laporta apuesta por dar continuidad a la estructura deportiva actual, con el entrenador Hansi Flick al frente del primer equipo y Deco como director deportivo.

Entre sus prioridades destacan:

Consolidar el proyecto deportivo del primer equipo.

Completar el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou dentro del Espai Barça.

Mantener la estabilidad económica tras el proceso de recuperación financiera del club.

Laporta parte como el favorito, en parte por su peso histórico en el barcelonismo y por haber ganado las elecciones anteriores con claridad.

Víctor Font: la alternativa al laportismo

Víctor Font vuelve a presentarse como principal candidato de la oposición al actual presidente. Empresario del sector tecnológico, Font ya fue el principal rival de Laporta en las elecciones de 2021, aunque quedó lejos de disputarle la victoria final.

Durante los últimos años ha trabajado en un proyecto alternativo bajo el lema 'Nosaltres Barça!', con el objetivo de renovar el modelo de gestión del club.

Su programa

El proyecto de Font apuesta por una reforma profunda de la estructura deportiva y de gestión del Barça. Sus propuestas principales incluyen:

Reforzar el peso de La Masia como base del primer equipo.

Crear una estructura deportiva más profesionalizada y basada en especialistas.

Apostar por la planificación a largo plazo en fichajes y desarrollo de talento.

Modernizar la gestión del club con criterios empresariales y tecnológicos.

Font ha planteado estas elecciones como un plebiscito entre continuidad y cambio en la gestión del Barça.

Un duelo directo entre dos modelos de club

Las elecciones de 2026 presentan un escenario poco habitual: solo dos candidatos compiten finalmente por la presidencia del Barça, algo que ocurre en pocas ocasiones en la historia reciente del club.

Los socios deberán decidir entre la continuidad del proyecto de Laporta o la alternativa que propone Font, en unos comicios que marcarán el rumbo institucional, económico y deportivo del club azulgrana en los próximos años.