Cancelo sigue dando pistas sobre su fichaje por el Barça

El fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona se podría hacer oficial en los próximos días. El club blaugrana ha llegado a un acuerdo con el futbolista y con el Al-Hilal de Arabia Saudí para contar con la cesión del portugués hasta final de temporada, aprovechando el 40% del salario de Christensen, quien sufrió una lesión de larga duración con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Cancelo se postulaba como una alternativa para reforzar la defensa, después de decidir que no seguiría en el Al-Hilal a partir de enero. A pesar de que Hansi Flick buscaba un central zurdo para equilibrar la línea defensiva de su equipo; la opción del exblaugrana (quien ya estuvo como cedido durante la temporada 2023/24) ganó enteros con el paso de los días y acabó recibiendo el 'OK' del técnico alemán.

A la espera de la oficialidad del traspaso, el Barça asumirá una parte de su elevado salario, estipulado en 15 millones de euros netos por temporada. La entidad barcelonista abonará una cifra cercana a cuatro millones de euros y el resto de la ficha correrá a cargo del Al-Hilal, el club que mantiene los derechos federativos del futbolista.

El último mensaje de Cancelo en su perfil de Instagram / Instagram

Después del acuerdo verbal alcanzado entre ambas partes, nuestro protagonista publicó en su perfil de Instagram el martes una historia en la que se podía leer el siguiente texto: "Imagine how many people dislike you because they didn't hear your side of the story", cuya traducción es la siguiente: "Imagina a cuánta gente no le gustas porque no escucharon tu parte de la historia".

Este jueves, nuevamente, Cancelo ha vuelto a publicar un enigmático mensaje en dicha red social, en esta ocasión, en portugués. "Sou a soma dos processos que quase me quebraram. E da fé que me reconstruiu. Deus nao tira nada ele troca por algo maior. No meu mundo, crescer é a única opçao", que en castellano se traduce como: "Soy la suma de los procesos que casi me quebraron. Y la fe que me reconstruyó. Dios no quita nada, lo cambia por algo mayor. En mi mundo, el crecimiento es la única opción".