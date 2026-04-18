Cancelo será del Barça sí o sí

Aunque nada empezará a concretarse hasta que no haya un desenlace definitivo en una Liga que lidera el Barça con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de siete jornadas, la dirección deportiva del FC Barcelona hace meses que trabaja junto a Hansi Flick en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Coinciden todos en que hacen falta un par o tres de refuerzos para seguir aspirando a todo y para dar un salto de calidad que acerque al grupo a poder ganar la Champions, competición que, como reconoció el propio Flick, es el gran objetivo del club tras haber caído en semifinales y cuartos de final desde los últimos años y no ganarla desde el 2015.

Una de las posiciones a reforzar con un fichaje es la de lateral y tienen claro en el Barça que el elegido debe ser un futbolista que ya está vistiendo de azulgrana, Joao Cancelo. El portugués cumple su segunda etapa en el Spotify Camp Nou. Las dos, las ha jugado como cedido y este verano ha llegado el momento de afrontar su fichaje. El defensa militó en el Barça cedido por el Manchester City en la temporada 2023-24 y regresó durante el pasado mes de enero cedido por el Al Hilal de Arabia Saudí, equipo que lo había comprado por 25 millones de euros.

Cancelo llegó tras la lesión de larga duración de Andreas Christensen y su rendimiento ha sido bueno hasta el momento. Actuando por cualquiera de los dos laterales, se ha hecho con la titularidad por la izquierda aprovechando la lesión de Balde. Ha disputado 16 partidos vestido de azulgrana esta temporada con un gol marcado y tres asistencias repartidas y se ha ganado la confianza de Flick hasta tal punto de que su continuidad es una prioridad para el técnico alemán, que tiene en el portugués a un defensa polivalente y con ese punto de experiencia que necesita una plantilla tan joven como la azulgrana.

El defensa, representado por Jorge Mendes, uno de los agentes de cabecera de Joan Laporta, solo tiene en su cabeza seguir en el Barça y poder firmar el contrato que no pudo en 2024 por problemas con el 'fair play' y en ningún caso quiere volver a jugar en Arabia Saudí. Tiene contrato con el Al Hilal hasta el 2027, pero está seguro de que un acuerdo entre las tres partes será posible a pesar de que cuando se formalizó la cesión no se incluyó en el contrato ninguna opción de compra para el Barça.

La guerra, un factor decisivo en su decisión

Cancelo, para continuar en el Barça, está dispuesto a rebajarse la importante ficha que cobra como futbolista del Al Hilal y también a forzar al club saudí, que debe traspasar al jugador este verano, cuando solo tendrá un año más de contrato, a que le deje marchar por una cantidad asequible para un Barça que deberá hacer de más y de menos para encajar todas las piezas en el 'fair play' financiero de LaLiga.

En este sentido, en el club azulgrana saben que juega a su favor el deseo del futbolista portugués y también la situación actual en la zona con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pues el conflicto provoca mucha inseguridad y que muchos deportistas ya no quieran ir a Arabia Saudí.

Las circunstancias juegan a favor del Barça, que puede lograr el fichaje de Cancelo por una cantidad inferior a la que en un principio estaba dispuesto a pedir el Al Hilal, una cantidad cercana a los quince millones de euros a los que no quieren llegar en el club azulgrana.