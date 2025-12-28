Cancelo saldrá de Arabia y se destapan los rumores

Joao Cancelo entra de lleno en el mercado. El exblaugrana estaría cerca de salir del Al Hilal de Arabia Saudí ya que su técnico, Simone Inzaghi, no tiene previsto inscribirle en la lista de futbolistas para dipustar las competiciones locales a partir del mes de enero. Cancelo quiere salir ya y está buscando destino en Europa para llegar al Mundial en plenas condiciones. En Arabia se están destapando todo tipo de rumores relacionándole con el Barça aunque el lateral no es prioridad.

Cancelo se lesionó a principios de temporada del tendón de la corva y ha estado de baja un tiempo. No ha jugado esta temporada e Inzaghi quiere apostar por los mismos extranjeros en el equipo que ha utilizado en la primera vuelta, por lo que el portugués no va a tener opciones de jugar.

El propio Cancelo no está a gusto en Arabia Saudí y quiere salir y su agente, Jorge Mendes, le está buscando acomodo en Europa en condiciones muy favorables ya que el Al Hilal podría hacerse cargo de buena parte de su ficha en el caso de que salga cedido. Hay equipos de la Premier interesados y en Portugal, los grandes también estarían en disposición de ir a por él.

Por el momento, Cancelo regresará ahora a la disciplina del Al Hilal y en los próximos días conocerá la decisión del club. 'Arryadiyah', medio de comunicación de Arabia Saudí, ya ha avanzado que la decisión de Inzaghi y del club es firme y que este curso, el lateral no volverá a jugar con esta camiseta.