Cancelo, tras 'redebutar' con el Barça: "Fuimos mejores, pero estas cosas pasan"

João Cancelo volvió a vestirse de azulgrana en su segunda etapa en el Barcelona, aunque su redebut no tuvo el estreno soñado. El equipo de Hansi Flick cayó por 2-1 en Anoeta ante la Real Sociedad en un partido en el que el lateral portugués dejó destellos ofensivos, pero también evidenció la falta de fortuna colectiva que castigó al Barça.

Cancelo actuó por el costado izquierdo y participó en una de las acciones más claras del encuentro con un centro preciso que Jules Koundé cabeceó al larguero, uno de los hasta cinco postes que se encontró el conjunto azulgrana. Tras el partido, el portugués explicó en DAZN las indicaciones que había recibido de su entrenador. “Flick me ha pedido desborde y uno contra uno. Aunque he fallado algún pase, creo que entré bien al partido”, señaló, satisfecho con sus sensaciones individuales pese al resultado.

El lateral también apuntó al perfil que busca el club con su incorporación en este tramo de la temporada. “Quieren polivalencia, porque puedo jugar en las dos bandas, y experiencia para ayudar a los más jóvenes”, añadió Cancelo, que ofrece alternativas tanto por la derecha como por la izquierda en el esquema del técnico alemán.

En su análisis del partido, el portugués coincidió con la sensación general del vestuario. “Hemos sido mejores y hemos creado ocasiones, pero el fútbol es así y a veces estas cosas pasan”, resumió, lamentando la falta de acierto que volvió a penalizar al Barça en un escenario exigente como Anoeta.