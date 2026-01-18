Cancelo 'redebuta' con su Barça: Flick le da galones

Con apenas cuatro entrenamientos en las piernas, Joao Cancelo 'redebutó' con la camiseta del Barça, la única que le pone la "piel de gallina", como él mismo dijo en su presentación hace unos días. El lateral portugués ingresó al terreno de juego del Reale Arena en el minuto 62', por lo que pudo disputar más de media hora en el duelo entre FC Barcelona y Real Sociedad en el feudo del conjunto 'txuri urdin'.

Joao vive su segunda etapa en la entidad catalana después de jugar en calidad de cedido por el Manchester City el curso 2023/24 a las órdenes de Xavi Hernández. En esos meses vivió luces y sombras, dejó grandes momentos y otros más grises. El Barça anunció su fichaje oficial el pasado 13 de enero después de mantener negociaciones con el club que todavía tiene su propiedad, el Al-Hilal saudí.

EL FUTBOLISTA ESPERABA CON ANSIA

Desde el momento en que el Barça envió la propuesta formal se entendió que el Inter de Milán partía con desventaja pues el futbolista esperaba ansioso que el conjunto azulgrana apostara por él, dando completa prioridad al equipo de Flick.

Joao Cancelo durante el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Dentro del club no existía un consenso total desde el inicio, pero el escenario fue cambiando a medida que avanzaban las conversaciones. La dificultad de acudir al mercado de invierno para incorporar a un central de garantías para suplir al lesionado Christensen y la necesidad de reforzar una defensa con carencias evidentes acabaron siendo factores decisivos. Desde ese momento, Cancelo apareció como la solución más viable.

ENTRÓ POR LA IZQUIERDA

Cancelo demostró sus grandes dotes ofensivas ya al poco de entrar y participó incluso en la jugada del 1-1. Técnicamente es muy bueno, también en el apartado físico. Tiene el don de aparecer. Aunque el gran reto de Flick es que pula sus carencias defensivas. Entró por Balde en el costado izquierdo, demostrando su versatilidad. Será complicado que veamos al mismo tiempo al portugués y a Balde por su perfil más ofensivo. Y Flick lo dejó claro este domingo.