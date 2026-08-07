Cancelo reaparece con el Al-Hilal mientras espera al Barça

Sorpresa en Arabia Saudí con João Cancelo. Cuando todo parecía indicar que el lateral portugués estaba viviendo sus últimos días como jugador del Al-Hilal mientras espera que se concrete su regreso al FC Barcelona, el lateral luso ha reaparecido públicamente con el conjunto saudí. Y lo ha hecho con una imagen de absoluta normalidad.

Cancelo ha sido uno de los protagonistas de la inauguración de Almajdiah Sport Hub, la nueva ciudad deportiva del Al-Hilal. Este mismo viernes el primer equipo del Al-Hilal ha realizado su primera sesión de entrenamiento en las nuevas instalaciones después de tres días de descanso tras regresar de su concentración en Austria. El club ha difundido varias imágenes de la jornada en las que aparece el portugués vestido de corto, sonriente y abrazándose con compañeros, una aparición que nadie esperaba después de las últimas semanas.

El lateral había estado en el centro de la actualidad por su ausencia en la vuelta a los entrenamientos del Al-Hilal. Su futuro está lejos de estar resuelto, pero el Barça mantiene la confianza en que acabará regresando a Barcelona. Mientras las dos entidades siguen negociando los últimos detalles del traspaso, las imágenes del club saudí confirman que el defensa ya se ha reincorporado a los entrenamientos y trabaja con normalidad junto al grupo.

Una reaparición inesperada

La imagen llama especialmente la atención por el momento en el que se produce. Cancelo no se presentó al stage de pretemporada del Al-Hilal en Austria el pasado 29 de julio, pese a estar citado por el club tras finalizar sus vacaciones después del Mundial. Su ausencia generó un importante revuelo alrededor de su futuro e incluso aparecieron informaciones que apuntaban a una posible sanción por parte del Al-Hilal. La situación, sin embargo, se fue normalizando posteriormente y el propio club saudí descartó públicamente que existiera un expediente disciplinario contra el futbolista.

Joao Cancelo celebra un gol con el FC Barcelona / Gorka Urresola

La reaparición del lateral no cambia la hoja de ruta del Barça. En el club blaugrana existe máxima confianza en cerrar su regreso y Hansi Flick sigue considerándolo una pieza prioritaria para reforzar los laterales. El principal obstáculo continúa siendo el acuerdo entre el Barça y el Al-Hilal. El club saudí reclama una cantidad cercana a los 10 millones de euros, mientras que el conjunto azulgrana intenta cerrar la operación en unas condiciones favorables. La situación contractual también juega a favor del Barça. Cancelo afronta el último año de su vínculo con el Al-Hilal, por lo que el club saudí tiene ahora una oportunidad para obtener rendimiento económico por su salida.

El jugador, mientras tanto, prioriza claramente su regreso al Barça y ha rechazado otras opciones para mantener abierta la vía azulgrana. Las conversaciones avanzan y en Barcelona mantienen el optimismo respecto a un acuerdo que podría concretarse próximamente.