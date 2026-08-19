Cancelo se quedó sin presentación en el Gamper

João Cancelo ya se siente como uno más del Barça, pero todavía no es oficialmente jugador azulgrana. El lateral portugués estuvo este miércoles junto al resto de la plantilla sobre el césped del Spotify Camp Nou antes del Trofeu Joan Gamper, aunque finalmente no pudo ser presentado ante los aficionados como estaba previsto.

El Barça había trabajado durante toda la tarde con la intención de acelerar el anuncio oficial del regreso de Cancelo y que el portugués pudiera tener su momento junto a los demás fichajes en el Gamper. El futbolista estaba preparado para participar en el acto y compartir con el resto del equipo la puesta de largo ante la afición. Sin embargo, los últimos trámites de la operación no llegaron a completarse a tiempo. Cuando llegó el momento de presentar uno por uno a los jugadores, Cancelo todavía no había sido anunciado oficialmente como futbolista del Barça. Por ello, mientras la plantilla fue entrando al césped y los jugadores fueron siendo llamados por sus respectivos dorsales, el nombre de Cancelo no apareció.

El portugués sí estuvo presente junto al grupo, viviendo desde dentro un acto que tenía que haber servido para escenificar su regreso al Barça. La imagen dejó claro que su incorporación está prácticamente cerrada, pero también evidenció que faltaba todavía el último paso administrativo para poder darle la bienvenida oficialmente.

Cancelo, preparado en el túnel

Cancelo ya estaba preparado en el túnel de vestuarios junto al resto de sus compañeros, con el dorsal 2 a la espalda, esperando el momento de salir al césped para la presentación de la plantilla. Sin embargo, cuando los jugadores comenzaron a ser llamados uno a uno, el portugués se quedó dentro del vestuario al no haberse hecho todavía oficial su fichaje.

La situación no pasó desapercibida para Lamine Yamal, que miró al portugués y le preguntó: "¿No vas a salir?". Cancelo respondió encogiéndose de hombros, visiblemente contrariado al comprobar que finalmente no tendría su presentación ante la afición azulgrana.

El Barça intentó llegar a tiempo

La intención del club era clara. Después de que Cancelo aterrizara en Barcelona y completara las pruebas médicas y buena parte de la documentación, la dirección deportiva quería acelerar el anuncio para poder presentar al lateral ante los aficionados en el Gamper. Su fichaje permitirá al portugués iniciar su tercera etapa como azulgrana después de haber conseguido desvincularse del Al Hilal. El futbolista había dejado muy clara su voluntad de regresar y llegó a Barcelona asegurando que había hecho esfuerzos para conseguir quedar libre.

Ahora solo falta que el Barça complete definitivamente el papeleo para convertir en oficial un regreso que, a efectos prácticos, ya está cerrado. Cancelo, mientras tanto, ya estuvo con sus nuevos compañeros en el césped del Camp Nou. Solo faltó su presentación.