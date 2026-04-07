Cancelo se pronuncia sobre su futuro en el Barça: "Todo puede pasar"

Joao Cancelo fue el jugador elegido para comparecer ante los medios de comunicación en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Cancelo fue preguntado sobre el partido, pero también alrededor de su situación personal ya que actualmente está cedido por el Al-Hilal hasta final de temporada.

El portugués dijo sobre el conjunto rojiblanco que "esperamos el mismo partido del Atlético de los últimos años, son muy intensos, agresivos, con buenas individualidades y talento. Nosotros debemos hacer nuestro partido y controlarlo para lograr la victoria. Es un partido muy importante para nosotros".

A nivel personal dijo que "no sé si estoy al cien por cien, pero con estos compañeros de esta calidad es normal que salga más mi talento. Ayudo a mis compañeros para conseguir las metas, como en el último partido".

Sobre la próxima temporada, Cancelo aclaró que "en el fútbol todo puede pasar, voy a seguir trabajando, sé lo que quiero para la próxima temporada, pero no lo voy a decir, voy a pelear ahora por el Barça, mi futuro no interesa".

Posteriormente, el lateral añadió que "siempre hay opciones" de seguir tras un inicio duro en el que "se decía que estaba acabado, que había dudas" y que por ahora "soy jugador del Al-Hilal cedido al FC Barcelona".

Hansi Flick y Xavi

Cancelo dijo que "creo mucho en mí, en mis posibilidades y solo yo y mi familia sabemos las batallas por las que he pasado".

Respecto a Hansi Flick comentó que "he tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores a lo largo de mi carrera y Hansi es uno de estos. Es una gran persona que ha metido una dinámica en el equipo de agresividad que le hace un entrenador diferente".

En la comparación con Xavi indicó que "estoy muy agradecido a Xavi, me ayudó muchíssimo. Hansi no es que sea mejor o peor, ambos son grandes entrenadores. Hansi quizás tenga una carrera más consolidada, más larga pero no tengo dudas que Xavi también será un gran entrenador"

"Gavi es el alma del equipo"

Los elogios siguieron hacia sus compañeros, como fue el caso de Gavi, de quien djio que "es el alma del equipo, dentro y fuera del campo. Es un chico muy alegre, te pega 'hostias' en el entreno, es un honot trabajar con él, es un chico muy especial y es un honor trabajar con él".

De Raphinha comentó que "es uno de nuestos líderes, está en el minuto 90 haciendo sprints para presionar el portero. Yo ya no lo puedo hacer porque estoy más viejo (sonríe)... Está afectado porque sabe lo importante que es para nosotros. Los que jugeuen allí como Rashford tienen que estar preparados para dar la talla porque somos el Barça y todos tenemos que estar prepaardos para jugar".

Más allá de los nombres, Cancelo insistió en que "la dinámica actual es muy diferente, con la presión alta asumimos mucho riesgo. Yo me identifico con estos valores. Flick ha metido la dinámica alemana de presionar alto, al hombre cerca del balón. Te cuesta un poco adaptarte pero es mejor porqué casi siempre tienes el control del partido".