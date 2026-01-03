“Cancelo aún mantiene la esperanza de fichar por el Barça”

Hansi Flick fue transparente en la rueda de prensa previa al RCD Espanyol-FC Barcelona en cuanto a su voluntad de reforzar la plantilla blaugrana en el mercado de invierno. “Necesitamos a un jugador más en defensa. Confío que podremos hacer algo, pero tiene que ser con sentido”, declaró el técnico alemán. La dirección deportiva liderada por Deco buscará una incorporación de calidad en la ventana de fichajes de enero, pero solo moverá ficha si realmente considera que realmente vale la pena.

Uno de los futbolistas que se ha situado en la órbita del Barça en los últimos días es Joao Cancelo. El lateral portugués quiere salir este enero del Al-Hilal y puede ser una buena oportunidad de mercado. Tal como informamos en SPORT, el club catalán sondeó la viabilidad de la operación a través del representante del jugador, Jorge Mendes, y a día de hoy ve poco factible su regreso tanto por motivos económicos (tiene un sueldo muy elevado) como por cuestiones deportivas (en el ‘staff’ culé no acaban de ver el encaje).

El Inter de Milán lidera ahora mismo la carrera por Cancelo. El club italiano sí que está muy interesado en sus servicios y ha lanzado una ofensiva para ‘atarlo’. Al luso le seduce esta opción y no la ha descartado ni mucho menos, pero su prioridad es esperar al Barça hasta al último momento. Así lo ha explicado Fabrizio Romano: “En este momento, Joao todavía mantiene una pequeña esperanza de convertirse en jugador del Barcelona. Antes de responder a cualquier otro club, quiere saber qué pasa con el Barcelona”.

"Si el Barcelona decide finalmente seguir adelante con el fichaje de Cancelo, creo que irá al Barça", ha añadido Fabrizio Romano. A pesar de que el club blaugrana no ha realizado ningún movimiento firme por él y que Deco centrará sus esfuerzos en encontrar un central en el difícil mercado de invierno, Joao no quiere comprometerse con ningún otro equipo hasta que vea que la entidad culé lo ha descartado al 100%.

En la temporada 2023/24, en la que jugó cedido en el Barça, Cancelo disputó 42 partidos con unos números de cuatro goles y cinco asistencias. El portugués empezó muy bien su etapa en Montjuïc, pero su rendimiento empeoró en la segunda vuelta, especialmente en el aspecto defensivo. El club catalán intentó renovar su cesión una temporada más a pesar de ello, pero apuró hasta el último momento por sus problemas financieros y finalmente el Manchester City logró traspasarlo al Al-Hilal a cambio de 25 millones de euros.