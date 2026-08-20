Cancelo: "Estoy listo para jugar, depende de Flick"

Joao Cancelo no pudo disimular el miércoles en el Gamper su frustración por no poder ser presentado junto a sus compañeros. Lo impidió la burocracia y su reacción refleja el temperamento de un futbolista pasional.

Cancelo ha perseverado hasta concretar un sueño, jugar en el Barça, que había tocado con los dedos en dos cesiones, pero que ahora cumple a plenitud, con 32 años y firmando por tres temporadas. "Le dije a Deco que o venía aquí o me quedaba un año sin jugar, cobrando mi salario".

Una declaración que resume hasta qué punto estaba decidido a regresar a Barcelona. El portugués no pudo disimular su alegría en su día. Su tercera etapa como jugador del Barça llega a pocos días del debut liguero, este domingo ante el Elche.

Cancelo aseguró que está listo para competir porque, consciente de que terminaría llegando, se preparó a conciencia durante una semana. "Físicamente me siento muy bien, solo estuve dos semanas de vacaciones. Estoy listo para jugar, si lo hago o no se lo tienes que preguntar al míster. Depende de él".

"Tenemos un grupo muy bueno"

Cancelo está especialmente motivado por esta nueva oportunidad. "Estoy muy feliz. Tanto yo como mi familia lo teníamos claro. Me gustó mucho estar aquí, me identifiqué mucho con la forma con la que el Barça ve el fútbol. Me identifico con la cultura de este club. Estoy donde quiero estar y estoy muy feliz".

El portugués siempre ha explicado que su vínculo con el Barça va más allá de una cuestión profesional. Era un deseo que arrastraba desde niño y que, después de dos cesiones, ahora se convierte en definitivo.

"Era un sueño de niño. Esta vez es de forma definitiva y estoy muy contento", reconoció. "Estoy para ayudar donde sea. Quiero ayudar al Barça a poder lograr los objetivos de final de temporada. Los compañeros piensan lo mismo que yo. Tenemos un grupo muy bueno, con mucha calidad, y estoy muy feliz de estar aquí". La ambición, además, es máxima: "Estamos en un buen camino, tenemos a jugadores de mucha calidad. Vamos a hacer todo lo posible para lograr la Champions".

El lateral portugués también quiso dejar claro que no llega pensando únicamente en el Real Madrid. Su carácter competitivo le lleva mucho más allá. "A mí me motiva ganar a cualquiera, no solo al Madrid. Soy competitivo. Gané muchas batallas en mi vida y no solo quiero ganar al Madrid. Tenemos un gran equipo para vencer a todos los rivales".

La competencia con Balde

Cancelo firma por tres temporadas y volverá a competir con Balde por una plaza en el lateral izquierdo. La temporada pasada, el portugués terminó ganándole la partida. Ahora vuelve a encontrarse con una competencia que considera positiva.

"La competencia es buena y sana. Todos tenemos que estar preparados". Y explica qué puede aportar al equipo: "Lo que vieron: velocidad, técnica, salida de balón... Quiero ayudar al equipo con lo que sea. Intento hacerlo lo mejor que puedo siempre, aunque a veces no es posible. Estoy muy emocionado de estar aquí".

El impacto de Rodri

Uno de los nombres propios de su presentación fue Rodri, con quien compartió vestuario en el City y al que ahora se reencontrará en el Barça. "Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado en mi carrera. Es un jugador que aporta mucho ofensiva y defensivamente. Viene para ayudar, tengo buena relación con él desde los tiempos del City. Es muy fácil jugar con él, viene para ayudar al Barça. Es importante que los jugadores que quieran estar aquí estén con nosotros".

Cancelo incidió en que la llegada del centrocampista español responde también a una identificación con la manera de entender el fútbol del Barça. "No hay mucho que hablar de Rodri. Es un jugadorazo y hace poco ganó el Balón de Oro. Podría adaptarse a cualquier equipo y decidió venir aquí. Como yo, se identifica con la forma de jugar del Barça. Si está bien, será una pieza clave de nuestros éxitos".

La admiración de Cancelo por el Barça viene de lejos. Su gran referente siempre fue Dani Alves, precisamente el futbolista que ocupó durante años ese mismo carril derecho y que se convirtió en una pieza básica del Barça de Guardiola. "Dani Alves es mi único referente en mi posición. Quiero hacer lo que le veía hacer a él. El Barça de 2009, a nivel colectivo, es el mejor equipo que he visto jugar".

Ese sueño estuvo cerca de cumplirse antes de tiempo. "Cuando estaba en el Valencia hubo la posibilidad de venir aquí y no se logró. Y otra vez en el City. Tenía el deseo de niño de jugar en el Barça".

Su primera experiencia, sin embargo, no fue plenamente satisfactoria. "Mi primera etapa fue agridulce, no estuve del todo bien y no pude ayudar al club a ganar ningún título. La temporada pasada, sin embargo, sí que fue mejor. Había ganado títulos en mi carrera, pero los que gané con el Barça fueron diferentes. Voy a darlo todo por este club para seguir ganando".

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Ahora afronta esta tercera oportunidad con la sensación de que, por fin, puede echar raíces en el club que siempre quiso. No esconde la emoción: "Estoy muy feliz. Tanto yo como mi familia lo teníamos claro". Y tampoco la responsabilidad que asume: "Quiero ayudar al Barça a poder lograr los objetivos de final de temporada".