¡Cancelo, lesionado ante el Celta!

Malas noticias para el Barça de Hansi Flick ante el Celta. Joao Cancelo tuvo que abandonar el terreno de juego a los 23 minutos de partido ante los gallegos tras notar molestias en la rodilla derecha.

El portugués se hizo daño en un pase atrás a Joan Garcia y se tiró al suelo donde fue atendido por los servicios médicos azulgranas que pidieron el cambio a Flick al instante ante las dificultades del luso de mantener la estabilidad en la rodilla.

Alejandro Balde, sin tiempo para calentar, tuvo que saltar al césped mientras Cancelo empezaba el camino hacia vestuarios desde la otra punta del campo, apoyando a cada paso cada vez más el pie derecho.

Hasta el percance, el luso se había mostrado de lo más activo en una banda izquierda que ya se ha hecho suya en este final de temporada.

Cancelo llegó cedido este invierno como una opción de refresco y veteranía para el equipo, pero ante el Celta, en pocos minutos, demostró porqué Flick sigue apostando por su titularidad. Participó con nueve pases, cinco en campo rival, y dos centros al área.

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Pero más allá de la estadística, fue la sensanción de percutir constantemente por la banda. No tuvo tiempo para mucho, pero en un partido en el que Gavi estaba actuando de falso extremo izquierdo, se esperaba mucha participación ofensiva del portugués.