Cancelo justifica su fichaje ante el Levante

Joan Cancelo ha sido una incorporación del mercado de invierno algo incomprendida. Llegaba, prácticamente sin jugar, de Arabia Saudita y, además, el recuerdo que el barcelonismo tenía de él de la temporada en la que jugó con Xavi parecía no justificar, de nuevo, su presencia. Por otro lado, el Barça (y Flick) necesitaba un central zurdo, no un lateral que pudiera jugar en ambos lados. Y, sin embargo, Deco decidió aceptar la cesión que Laporta le planteó.

Sus primeros partidos fueron algo difusos, sin demasiada clarividencia y con un rendimiento irregular con tendencia a malo. Llevaba tiempo sin competir al nivel que exige el Barça y necesita, por otro lado, entrenarse con el resto de sus compañeros de forma regular. Por eso parece haberle costado coger el ritmo y por esa misma razón Cancelo solo había disputado cinco ratitos en cinco partidos: en total 158 minutos repartidos entre Real Sociedad, Oviedo y Mallorca en Liga y ante Albacete y Atlético en Copa. Sin pena ni gloria.

Asistencia y media de Cancelo

Flick volvió a darle la oportunidad este domingo ante el Levante y, desde el primer minuto, se vio a otro Joao. Un futbolista mucho más vertical, incisivo, preciso, convincente y determinado. De hecho, dio la sensación de ser aquel Cancelo que acabó siendo uno de los mejores de la Premier League en el City de Pep Guardiola. Oficialmente.

Cancelo, el día de su presentación con el Barça / Dani Barbeito

Fue un puñal en el primer tiempo y permitió cerrarse a Raphinha cuando lo creyó necesario. Y lo aprovechó porque suyo fue prácticamente todo el peligro inicial y mantuvo el tono durante los primeros 45 minutos. Metió balones peligrosos al área y suya fue la apertura para que Èric Garcia se la pusiera a Bernal en el primer gol del Barça. En el segundo de De Jong firmó la asistencia directamente con un centro medido. En defensa tampoco paso demasiados apuros. Este Cancelo sí justifica su llegada en el mercado de invierno.