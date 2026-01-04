Cancelo espera al Barça mientras el Inter aprieta para ficharlo

El Barça continúa rastreando el mercado en busca de un defensor que pueda llegar cedido hasta final de temporada. El objetivo es reforzar una línea defensiva que ha dejado dudas en algunos partidos recientes. Ante el Espanyol ya se detectaron ciertas carencias, más allá de que el equipo lograra sumar los tres puntos. En el club son conscientes de que el mercado de invierno no ofrece soluciones sencillas y que encontrar un jugador que rinda de inmediato y conozca el entorno es especialmente complicado.

En este escenario, en los últimos días ha vuelto a aparecer el nombre de João Cancelo, que dejará el Al-Hilal en este mercado de fichajes invernal. El lateral portugués dejó grandes sensaciones durante su paso por el Barça tanto en el césped como en el vestuario y su agente ya se ha puesto manos a la obra para buscarle equipo. Ahora mismo, Inter de Milán y Barça son los grandes candidatos a hacerse con sus servicios, aunque su contratación no será fácil y depende de varios aspectos.

Loco por volver al Barça

Según ha podido saber SPORT, el futuro de Cancelo depende plenamente del Barça. Fuentes cercanas al jugador aseguran que está deseando volver a ponerse la camiseta azulgrana y que, por ese motivo, está dando largas al Inter de Milán. El jugador, durante su paso por Arabia Saudí, ha colgado varias fotos en redes sociales anhelando la época en la que vistió la camiseta azulgrana y declarando varias veces en zona mixta que "quiero mucho al Barça y a su afición". El club italiano quiere reforzar su defensa y mantiene contactos constantes con el Al-Hilal y con el agente del futbolista, Jorge Mendes, que está en comunicación diaria con todas las partes.

Sin embargo, el problema para el Barça sigue siendo económico. Cancelo percibe un salario cercano a los quince millones de euros netos por temporada, una cifra muy elevada para la situación actual del equipo azulgrana. El Al-Hilal estaría dispuesto a asumir aproximadamente la mitad de la ficha hasta final de curso, aunque incluso así la operación sigue siendo compleja. A pesar de ello, el jugador cree que todavía puede darse su regreso a Barcelona y así se lo ha transmitido a su entorno más cercano.

Debe generar consenso

La semana pasada este periódico ya explicó que su fichaje no generaba pleno consenso en el área técnica. Ha habido conversaciones con el futbolista, pero el club aún no ha tomado una decisión definitiva ni se la ha comunicado al portugués. Lo que sí está claro es que el asunto no se alargará demasiado. El Inter necesita cerrar refuerzos y quiere una respuesta rápida, por lo que presiona para obtener el sí del jugador cuanto antes.

En la reciente reunión entre Joan Laporta y Jorge Mendes adelantada por SPORT el 1 de enero, se habló de la opción de Cancelo pero no se concretó nada y se decidió esperar la valoración del entrenador Hansi Flick, que debe dar su opinión sobre si el jugador encaja en sus planes.

El escenario es claro. Cancelo quiere volver al Barça y está dispuesto a esperar, pero su salario dificulta seriamente la operación. Mientras tanto, el Inter, que no le va a dar toda una vida para elegir, avanza y confía en cerrar su fichaje en los próximos días si el Barça no da el paso definitivo.