Cancelo se entrena en Portugal pendiente del acuerdo entre el Barça y Al-Hilal

Joao Cancelo tendría que haber empezado la pretemporada con Al-Hilal el pasado miércoles. Sin embargo, el lateral portugués espera que se confirme su regreso al Barça. De ahí que no se haya presentado para el regreso al trabajo junto el resto de sus compañeros en el equipo saudí.

Cancelo tuvo unos días de vacaciones después de la disputa del Mundial. Portugal quedó eliminada el 6 de julio tras perder frente a España en cuartos de final. El internacional luso tuvo unos días de vacaciones, pero estaba citado en Austria para unirse al 'stage' del equipo por el que fichó en agosto de 2024.

Es el movimiento con el que cumplió Rúben Neves, un jugador que también depertó interés en el mercado. Con Cancelo, la predisposición del Barça para incorporarlo de modo definitivo ha sido siempre total. A la espera de que se cierre el traspaso, el lateral derecho trabaja por su cuenta para no perder la forma.

Cancelo viviría su tercera etapa en el territorio blaugrana, aunque sería una continuación de la segunda, después de estar a las órdenes de Flick la segunda mitad de la pasada temporada. Ya había jugado a préstamo en el Barça -esta vez del City- en la temporada 2023/2024.

Trabajo con entrenador personal

El zaguero, firme en su propósito, pero con contrato hasta 2027 con Al-Hilal, no se oculta en redes. Él mismo subió en su cuenta de Instagram una foto entrenando en unas instalaciones deportivas en el Algarve, al sur de Portugal. Trabaja junto a preparadores personales como Julerson Dias con el objetivo de ponerse a las órdenes de Flick para un rendimiento inmediato.

E alemán quedó satisfecho con el rendimiento de Cancelo, a quien ubicó principalmente en el lateral izquierdo pese a que su posición natural es por el otro carril, el diestro. El técnico germano consideró que la vuelta del luso fue un acierto pleno de la dirección deportiva cuando se cuestionaba su retorno.

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Cancelo estaría muy cerca del Barça y las negociaciones, avanzando con rapidez. La cifra del traspaso rondaría los 10 millones después de que Al Hilal hubiera rebajado sus pretensiones iniciales. El hecho de que entre en su último año de contrato facilita su salida de la Saudi Pro League.