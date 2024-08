Cancelo deberá rebajarse la ficha si quiere volver al Barça

Joao Cancelo es uno de los grandes objetivos del Barça en este final de mercado. El club blaugrana, a través de su agente Jorge Mendes, está gestionando su fichaje y todo indica que puede haber acuerdo con el Manchester City por una cesión con opción de compra no obligatoria. El City no le quiere en su plantilla y ya se ha resignado a no cobrar traspaso, pero el jugador deberá de poner de su parte para poder regresar.

El Barça, con el límite salarial saturada, no puede asumir la totalidad de su ficha y el City no está dispuesto a colaborar.Deberá ser el propio jugador el que asuma la rebaja de salario si desea salir hacia el Camp Nou este verano, algo que ya hizo el pasado verano. Además, el Barça no quiere pagar tarifa de préstamo como el curso pasado. Y eso es lo que se está discutiendo.

El Manchester City y el jugador tomarán la decisión final, pero todo indica que habrá fumata blanca...siempre que el Barça haga los movimientos necesarios para poder inscribirle. De hecho, todo está avanzado a la espera de que el Barça de salida a varios futbolistas y pueda asumir cierta cantidad del salario del jugador. En Inglaterra explican que Cancelo tiene una ficha de 14 millones de euros brutos por temporada entre fijos y variables y el Barçaq quiere pagar menos.

La decisión deportiva del Barça está tomada y quieren a Cancelo para que sea el lateral derecho titular. Es cierto que fue de más a menos en la temporada pasada, pero se trata de uno de los mejores especialistas en su posición del mundo.