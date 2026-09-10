Cancelo lo tiene claro: "Lamine Yamal es el único que merece ganar el Balón de Oro"

João Cancelo volvió a sentirse protagonista con el Barça tras su regreso en este verano con la carta de libertad. El lateral portugués fue titular por primera vez esta temporada en el estreno de la Champions ante el Feyenoord y respondió a la confianza de Hansi Flick con un sólido partido. El conjunto blaugrana se impuso por un contundente 5-1 y comenzó con paso firme su camino europeo.

Cancelo, que había participado únicamente en los últimos minutos de los primeros partidos de Liga, recibió ante el Feyenoord la oportunidad de salir de inicio. El portugués comenzó algo impreciso, pero fue ganando confianza con el paso de los minutos hasta completar una notable actuación e incluso estuvo cerca de marcar con un potente disparo que se estrelló en el palo.

Joao Cancelo estrenó titularidad ante el Feyenoord / Dani Barbeito

“Siempre es especial jugar para el Barça”

Después del encuentro, el defensa destacó la importancia de comenzar la Champions con una victoria, especialmente después de los sinsabores de la pasada edición. “Era una victoria necesaria, teníamos que empezar con el pie derecho. Queríamos empezar bien porque sabemos que cuantos más puntos hagamos, más adelante iremos. Hicimos un gran partido, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria”.

Pero su mensaje fue más allá del estreno europeo. El lateral reconoció que existe una motivación especial por conquistar la Champions vestido de azulgrana. “Siempre es especial jugar en el campo por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça”.

“O el Barça o ningún otro club”

Cancelo también dejó claro hasta qué punto quería regresar al Barcelona este verano. El portugués explicó que tenía todavía un año de contrato con el Al Hilal, pero que su prioridad estaba clara: continuar su carrera en el Barça: “Estoy en el club donde siempre he querido jugar. Me quedaba un año de contrato con Al-Hilal. Dije: ‘O me quedo allí y cobro mi salario completo, o no voy a ningún otro sitio’. O el Barça o no voy a ningún otro club."

Cancelo también tuvo tiempo para mojarse sobre uno de los grandes debates del momento: el Balón de Oro. Y no dudó. Para el portugués, el ganador debe ser su compañero Lamine Yamal: “El único jugador que merece ganar el Balón de Oro es Lamine Yamal. Ha ganado tantos trofeos con 19 años, Mundial, Eurocopa, todos los trofeos con el Barça... Su temporada fue increíble y es, de lejos, el mejor talento y el mejor jugador del mundo. Para mí no hay otro jugador que pueda ganar el Balón de Oro. Tiene que ser Lamine”.

El extremo blaugrana, además, volvió a ser decisivo ante el Feyenoord. Marcó el cuarto gol del Barça de falta directa y participó también en el primero y en el quinto, asistiendo a Raphinha para abrir la lata y a Gabriel Jesus en el tanto que cerró la goleada.