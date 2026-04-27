Cancelo, cerca de hacer historia con el Barça: poker de Ligas y continuidad a punto

Joao Cancelo está cerca de conseguir un hito histórico a nivel internacional. El futbolista portugués puede ser el primer jugador en ganar las cinco ligas más importantes del fútbol europeo firmando un currículum impresionante a sus 31 años. Cancelo ya había ganado la Liga portuguesa con el Benfica, la Liga italiana con la Juventus y la Premier League inglesa con el Manchester City en tres ocasiones y la Bundesliga con el Bayern. Le falta el título de la Liga española, algo que el Barça tiene en sus manos y que no pudo conseguir en su primera temporada como blaugrana, cuando jugó como cedido en la temporada 2023-24 y en la que el Madrid se convirtió en campeón. Cancelo desea celebrar este impresionante logro avanzando en su continuidad en el club blaugrana, algo que podría cerrarse antes del 30 de junio.

Cancelo es un auténtico trotamundos del fútbol y siempre ha estado en proyectos ganadores en Europa, algo que le ha valido un palmarés al alcance de muy pocos. Le faltaba la guinda al pastel, coronarse con el Barça, club por el que luchó para volver ofreciéndose en el mercado de enero y rebajando su salario para poder entrar en el límite salarial. El futbolista portugués se ha convertido en una pieza importante para Hansi Flick a pesar de que llegó como fondo de armario y ha acabado como claro titular disputando muchos minutos como lateral zurdo.

Joao Cancelo pertenece al Al Hilal de Arabia Saudí, pero no cuenta en este proyecto. El portugués ya ha dejado claro que no pondrá problemas para salir y está dispuesto a perdonar el año de contrato que le queda pendiente. En el Barça apretarán para que salga con la carta de libertad, aunque podría concretarse un pequeño traspaso, ya que el Al Hilal pagó 20 millones de euros por él al Manchester City y desea recuperar parte de este dinero.

El futbolista portugués ya ha dejado claras sus intenciones y solo ha pedido que la operación pueda fructificar lo antes posible para poder disputar el Mundial con la mayor tranquilidad posible. La idea es firmar un contrato por dos años en unas cifras asumibles para el Barça y, luego, regresar a Portugal para acabar su carrera deportiva en el Benfica, un sueño del que ya habló públicamente hace unas semanas. Por ahora, prioriza el Barça con el objetivo de poder ganar la Champions en los dos próximos años y convertirse en uno de los futbolistas portugueses más laureados de toda la historia.