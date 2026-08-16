Cancelo más cerca del Barça: nueva vía para su fichaje

Joao Cancelo está cada vez más cerca de regresar al Barcelona. Según Fabrizio Romano, el club azulgrana confía en recibir luz verde para cerrar el regreso del lateral portugués y espera que pueda incorporarse al equipo la próxima semana.

El futbolista estaría negociando actualmente la rescisión de su contrato con el Al Hilal, según apuntan medios saudíes, después de que en las últimas semanas el club saudí hubiera llegado a reclamar entre 10 y 15 millones de euros por su salida.

Sin embargo, según estas informaciones, en Arabia ya dan prácticamente por perdido al jugador y aceptarían una rescisión que facilitaría su regreso al Barça. El club azulgrana, de hecho, espera que Cancelo pueda llegar a Barcelona en los próximos días.

El propio futbolista ha ido dejando varios guiños al Barça a través de sus redes sociales. El último, una story publicada en su cuenta de Instagram en la que aparece de espaldas con la camiseta azulgrana. Una imagen que no parece esconder las intenciones de Cancelo, quien siempre ha destacado públicamente que su sueño es jugar en el Barcelona.

Importante en el Barça de Flick

La temporada pasada ya defendió la camiseta azulgrana en calidad de cedido y terminó convirtiéndose en el lateral izquierdo titular. Su aportación fue especialmente importante en ataque, una de las principales virtudes que el portugués podría volver a ofrecer al equipo de Hansi Flick.

Cancelo, además, puede encajar especialmente bien en el actual contexto ofensivo del Barça. El equipo cuenta con Raphinha y Gordon como extremos izquierdos, dos futbolistas con una notable capacidad de trabajo defensivo que pueden compensar las subidas del lateral portugués y permitirle explotar su vocación ofensiva.

La llegada de Rodri también puede jugar a favor de Cancelo. El centrocampista español destaca precisamente por su capacidad para dar equilibrio a sus equipos y podría ofrecer una cobertura adicional cuando el lateral abandone su posición para incorporarse al ataque.

Todo apunta, por tanto, a que el regreso de Cancelo al Barça está cada vez más cerca y que esta nueva vía, a través de la rescisión de su contrato con el Al Hilal, podría desbloquear definitivamente la operación.