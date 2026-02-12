Cancelo busca su estatus con Flick

El mercado y, sobre todo, la situación económica del Barça no permitían más florituras. Y Flick aceptó lo que ofreció la dirección deportiva porque no dejaba de ser un futbolista experimentado que conocía la casa y podía sumar. Quizás no en noches importantes, pero sí ofrecer una rotación en ambos costados de la zaga. Sobre todo para dar relevo a un Koundé sobrecargado de minutos y que ha dado muestras de fatiga tanto mental como física en algunos momentos del curso. Así aterrizó Cancelo en Barcelona en su segunda etapa.

“Joao Cancelo? Deco, el staff y yo discutimos mucho. Cuando vuelva Ronald tendremos opciones. Joao puede jugar en ambas bandas. Son 6 meses, es una buena opción y tiene mucha calidad", comentó Hansi una vez anunciada la llegada del portugués. Cuando se cumple algo más de un mes desde su aterrizaje, lo cierto es que por ahora su rendimiento podríamos tacharlo de discreto. Acumula dos titularidades, un total de 145 minutos y algún borrón en su historial. El día del Albacete se cargó muy pronto de una amarilla innecesaria y Flick tuvo que relevarlo al descanso.

Buscando el encaje

Más allá de eso, es pronto para sacar conclusiones. Joao todavía busca su encaje, su 'estatus', dentro de un ecosistema de Hansi Flick muy especial. No es nada sencillo irrumpir en un modelo de juego con particularidades como la línea tan adelantada o la presión agresiva. Se puede permitir poquísimos errores en creación el Barça jugando con tanto riesgo. Y partir de cero con este dibujo no es fácil.

Joao Cancelo, futbolista del FC Barcelona / Dani Barbeito

En ese sentido, parece complicado que Cancelo tenga mucho protagonismo en grandes citas, pero sí se espera que continue ofreciendo una rotación y pueda descargar de minutos a los laterales titulares, en ambas bandas. El hándicap de venir solo para un puñado de meses en calidad de cedido tampoco ayuda. Del luso se espera una aportación de rendimiento inmediata. Y debe también mejorar en sus prestaciones defensivas, un 'debe' que ya arrastró de su primera etapa. A nivel técnico y de capacidad ofensiva nadie pone en duda que está entre los TOP mundiales.

Perfil bajo

Poco a poco, la idea es que su pieza vaya encajando en el puzle y gane en seguridad y confianza. De todas formas, según varias fuentes del vestuario Joao mantiene un perfil bajo, sabedor de que su estancia puede ser muy corta en esta segunda etapa. Tampoco quiere hacerse ilusiones respecto a seguir a partir del verano. No es fácil su salida de Arabia. Ha renunciado a bastante en las dos estapas para cumplir su sueño de vestir de azulgrana, pero al llegar siempre a préstamo y estar obligado a demostrar mucho en poco tiempo le corta un poco las alas. Está manteniendo un perfil bajo y, por ejemplo, prefiere no atender entrevistas.