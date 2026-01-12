¡Cancelo ya está en Barcelona!

Joao Cancelo ya se encuentra en Barcelona. El fichaje del Barça en el mercado de invierno ha aterrizado este lunes a primera hora de la tarde para instalarse en la ciudad y pasar los últimos trámites previos a su incorporación oficial.

Cancelo debe pasar este martes la revisión médica y firmar el contrato de cesión hasta final de temporada procedente del Al-Hilal árabe. El jugador estaba en Oporto, donde seguía entrenando a la espera de cerrar su pase a la entidad barcelonista.

El luso quiere activarse cuanto antes después de un largo tiempo sin jugar y Hansi Flick lo incluirá de inmediato en la dinámica del primer equipo. La intención es que entre en las convocatorias cuanto antes y es posible que ya pueda viajar con el resto de sus compañeros a Santander para afrontar el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing.

En busca de títulos

La intención del club es presentar este martes al jugador y ofrezca sus primeras declaraciones en su segunda etapa como jugador barcelonista. Ya estuvo en una primera época, con Xavi Hernández en el banquillo en la temporada 2023-24 cuando no pudo ganar ningún título y ahora quiere sacarse la espina en el proyecto de Hansi Flick.

Cancelo, de 31 años, ha puesto mucho de su parte para poder completar esta cesión al FC Barcelona y rompió el compromiso que prácticamente tenía hecho con el Inter de Milán. Su gran objetivo era repetir una segunda etapa en el Barça, como así podrá llevar a cabo.

El futbolista podrá ser inscrito gracias a la lesión de larga duración de Andreas Christensen, cuyo 80 por ciento de su sueldo puede utilizarse para la llegada de un nuevo jugador, tal y como marca la reglamentación de LaLiga.