Más allá de Cancelo: el Barça tiene un plan para el lateral

No es un secreto que el Barça sigue pendiente de cerrar el debate de los laterales de futuro. El área deportiva quiere solventar de una vez por todas un problema que se arrastra desde hace varias temporadas.

La voluntad de Deco y Flick es analizar al detalle el progreso de los jugadores de la cantera. En segunda instancia, a final de temporada, también habrá que evaluar el rendimiento de Joao Cancelo en estos meses finales de la temporada. El reto final es encontrar la respuesta en casa o en el portugués y evitar acudir al mercado con una inversión económica adicional.

La apuesta de casa más clara tiene nombre y apellido: Héctor Fort. El lateral cedido al Elche estaba creciendo de una manera importante antes de la lesión. En el club están convencidos de que si la progresión continúa tras la recuperación, no sería necesario realizar un fichaje este verano.

Se espera que la adaptación de Cancelo sea inmediata, su aportación sea óptima y el luso también esté por la labor de facilitar una posible continiuidad más allá del 30 de junio en el proyecto de Hansi Flick, que lo vería con buenos ojos siempre y cuando estos meses sean positivos.

La dirección deportiva y el cuerpo técnico tienen claro que es necesario apuntalar los laterales, pero la prioridad pasa por estar atentos a los Fort, Torrents y compañía. No se perderá de vista a Cancelo y, en última instancia, redirigir la mirada al mercado.