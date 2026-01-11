Cancelo en el Barça de Flick, ¿podemos esperar una versión diferente?

Joao Cancelo (31 años) es sobre todo un futbolista especial. Cuando el Barça lo incorporó en la primera etapa sabía que no fichaba un lateral corriente. Ya entonces colecciona grandes elogios pero también críticas devastadoras.

Siempre ha sido así porque Cancelo tiene algo de futbolista inclasificable (¿un lateral? ¿Un interior? ¿Un extremo?) pero con una evidencia: ataca mucho mejor de lo que defiende. Un futbolista especial que por lo tanto necesita un trato especial.

Cancelo necesita un entorno estable para poder desplegar su juego anárquico. Un contexto y un rol que potencie sus virtudes y minimice sus limitaciones. Y eso incluye una estructura defensiva que le permita estar protegido cuando ataca, pero también cuando defiende para evitar situaciones de mano a mano.

Es por eso que sería injusto proyectar el rendimiento de Cancelo en el Barça de Xavi de la última etapa con lo que puede hacer en el Barça de Flick. Su valoración de la anterior etapa, además, está demasiado atravesada por los últimos recuerdos.

El Cancelo que competió errores de bulto ante Madrid y PSG es el mismo que coleccionaba elogios durante sus primeros meses aquí. También el que se convirtió en el lateral más influyente de la Premier con el City de Guardiola la temporada 2021/22.

Xavi trató de seguir el camino que abrió Guardiola (ampliar la influencia de Cancelo en el mediocampo partiendo de lateral como ya había hecho con Kimmich). Cancelo empezó la temporada jugando como lateral derecho, también tuvo minutos en el mediocampo, y cuando se lesionó Balde ocupa la banda izquierda.

Lo que imagina Flick

Cancelo se encontrará varios matices importante cuando sustituya a Balde en el Barça de Flick. El primero que tendrá más campo por correr, porque pasará de estar a llegar. Xavi terminó usando la figura del lateral izquierdo como un extremo más para acompañar su famoso cuadrado.

Flick le dará más campo para que pueda complementarse con Raphinha, un futbolista que tiende a ocupar espacios interiores. Cancelo deberá adaptarse a los movimientos del brasileño, ya que al jugar a pierna cambiada tiene la misma tendencia de jugar por dentro.

Hansi también tiene en Cancelo un posible relevo para Koundé. De hecho, a pesar de que los orígenes de Cancelo son más ofensivos, es su posición más natural. Como lateral derecho, su rol en principio será muy distinto.

En un Barça con laterales asimétricos, el que ocupa el perfil diestro tiene un trabajo mucho más conservador. La presencia de Lamine, un futbolista con mucho menos despliegue defensivo que Raphinha, obliga al lateral derecho a ser más posicional. Otra cosa es cuando Flick acuda a Cancelo como revulsivo y busque que el portugués sea una ayuda ofensiva constante para Lamine.

Joa Cancelo, en su primera etapa en el Barça / Sara Gordon / FCB / SPO

Otro Lamine

En la anterior etapa Lamine estaba sacando la cabeza en la élite ahora Cancelo se encontrará con una estrella mundial. Otra de las preguntas que deja la llegada de Cancelo es, ¿por qué se apuesta por su perfil cuando se buscaba un central? La respuesta la dio ayer mismo Flick: permite que jugadores como Gerard Martín, Eric o Koundé tener más minutos como centrales.

Flick también tendrá en Cancelo una opción para los dos extremos cuando necesite piernas. El portugués es un futbolista de gran despliegue, aunque en esta posición le falta campo para mostrar su versión más diferencial. Xavi también llegó a usarlo en el doble pivote o repitiendo la fórmula de Guardiola (partir del lateral izquierdo para ser un mediocampista más).

En el Barça de Flick parece tener mucho más sentido un Cancelo como alternativa de Balde que de Koundé, pero el técnico gana con su fichaje una de las piezas más flexibles de la plantilla. El portugués llegará este domingo a Barcelona y mañana pasará la revisión médica.