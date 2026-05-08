Cancelo aprieta por su futuro: "El Barça es perfecto para mi"

Joao Cancelo desea seguir en el Barça. Su cesión acaba el 30 de junio, pero va a hacer todo lo posible por continuar de blaugrana a pesar de que le queda un año de contrato con el Al Hilal. El lateral portugués está dispuesto a perdonar dinero y forzar su salida en buenas condiciones para quedarse y expresó su sentir en este final de temporada: "En enero no llegué en mi mejor condición física, como ya dije, y fue un poco difícil recuperar el nivel que esperaba. Pero lo logré, después todo fluyó con naturalidad y pude ser titular en muchos partidos. También creo que el equipo me allanó el camino, porque este equipo, el Barça, es perfecto para mí, perfecto para mi estilo de juego, y creo que eso me facilitó mucho las cosas. Quiero ganar La Liga, ya que no pude en mi primera etapa", explicó el portugués en 'ESPN'.

Cancelo también mostró su amor absoluto al Barça y destacó que ésta puede ser la Liga más importante de su vida a pesar de que ya la ganó en Alemania, Inglaterra, Portugal e Italia: "No pienso mucho en este record de haber ganado varias ligas importantes y no quiero restarle importancia al aprecio que siento por ningún equipo en el que haya estado a lo largo de mi carrera. Me encantan todas las etapas de mi carrera, pero como dije, el Barcelona ocupa un lugar especial en mi corazón, porque de pequeño soñaba con jugar aquí, y creo que ganar La Liga sería la guinda del pastel, y eso es lo que espero conseguir esta temporada", explicó.

Y ganarla en el Clásico puede ser muy especial para él: "Creo que ganar la liga contra el Real Madrid tendría un sabor diferente, porque demuestra qué equipo fue el más consistente a lo largo de la temporada. Pero al final, ya sea contra el Real Madrid o cualquier otro equipo, lo que quiero es ganar el título y añadir un nuevo trofeo a mi carrera. Como sabéis, El Clásico es un partido muy importante para ambos equipos. Creo que es una rivalidad preciosa que los aficionados disfrutan viendo, y buscaremos los tres puntos que necesitamos para conseguir el título que queremos".

Cancelo también habló de que se ha ganado un puesto en el once: "Todos los entrenadores esperan un buen rendimiento de ti. En mis primeras semanas, no alcancé el nivel requerido y no tuve las oportunidades que deseaba. Pero cuando se me presentó la oportunidad, la aproveché, y creo que merezco lo que estoy viviendo ahora. Siento que estoy viviendo un muy buen momento en mi carrera y también en mi vida, y eso es importante. El Barcelona me facilita el fútbol, porque es un club que se adapta completamente a mi estilo", afirmó.