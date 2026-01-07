"Cancelo no me apasiona, pero entiendo el movimiento"

Joao Cancelo será el refuerzo que pedía Hansi Flick el pasado viernes en la rueda de prensa previa al derbi entre Espanyol y Barça. Si no cambía la hoja de ruta, este próximo viernes tiene previsto el club azulgrana hacer oficial el regreso del lateral portugués, que ya vivió una primera etapa con Xavi en el banquillo que terminó de forma algo agridulce.

Si bien el técnico alemán prefería que se incorporase un central, la vía Cancelo permite reforzar los dos laterales y que Gerard Martín y Eric Garcia se focalicen en el central y en el eje de la zaga y el centro del campo en el caso del segundo. Lógicamente, el luso deja algunas dudas, sobre todo después de que en el curso 2023/24 tuviera lagunas defensivas que costaron goles importantes. Pero también aporta otro sinfín de cosas y lo más importante, Flick ha autorizado su llegada y cree que puede ser de utilidad.

EN ARABIA NO HA BAJADO EL LISTÓN

El analista de fútbol en Movistar y la Cadena SER (entre otros) Fermín Suárez nos desgrana lo que, según su parecer, implica el aterrizaje del ex de Manchester City, Bayern o Juventus. "Puedo entender el movimiento de Cancelo porque es un lateral competitivo que puede actuar en los dos perfiles. Competitivo entendido por un jugador que es titular con Portugal, que tiene experiencia y que en Arabia Saudí ha estado a un buen tono. En el fútbol saudí no ha bajado tanto el listón como se pudiera suponer".

Cancelo quiere recuperar el ritmo competitivo que le garantice la presencia en el Mundial con Portugal / Denes Erdos / AP

"Es un futbolista que ya ha estado aquí, que puede actuar por los dos perfiles y puede ser un suplente válido si tienen Koundé o Balde algún contratiempo. Y más teniendo en cuenta que Gerard pinta más a central. Por lo tanto, no hay un sustituto claro de Balde y Koundé con ese nivel de experiencia", añade Suárez.

A mí, personalmente, Cancelo no me convence, pero es una valoración subjetiva

"Dicho esto y entendiendo las dificultades de un mercado de invierno para contratar y los problemas de ‘fair play’, dentro de ese contexto se enmarca esta operación. Esto es la teoría. A mí, personalmente, Cancelo no me convence, pero es una valoración más subjetiva. Me parece un jugador que puede contribuir a precipitar todavía más las cosas. Y últimamente veo al Barça por fases algo precipitado y me parece que un perfil así puede contribuir a que la cosa sea todavía más vertiginosa", explica el analista acerca de los 'contras' de la llegada del portugués.

Dos errores puntuales suyos pesaron en su primera etapa: "En el apartado defensivo no me parece fiable. Tiene dos fotos muy claras, que son la del gol de Lucas Vázquez ante el Madrid y otra acción que fue calcada ante el PSG. Son calcadas. Fueron consecutivas, típico centro al segundo palo que él está mirando solo balón y le ganan la espalda. Eso también es Cancelo. A nivel fundamentos defensivos no es tan potente y no me da tanta garantía".

UN ARGUMENTO IRREFUTABLE PARA SU LLEGADA

"Es cierto, y por encontrar una diferencia respecto a esa etapa, que el Barça ahora con Flick está mucho más maduro que con Xavi. Y eso, con un contexto mucho más claro y reconocible, me parece que quizás se puede integrar algo mejor a esa dinámica. Es lo único que encuentro. Esto y que Flick confía. Si él confía y da el OK, él sabe mucho más que nosotros como para validar la operación y entiende que le puede sacar jugo dentro de un marco más claro", reflexiona Flick.

"A mí, la verdad, no me apasiona. No decide bien, se precipita mucho. Y eso puede generar más vértigo en los ataques. Y luego, Jofre Torrents te puede dar una alternativa si la necesita Balde, Casadó de lateral derecho. A Eric no lo quiere mover del centro del campo y creo que por ahí se entiende el movimiento. Parece que no va a volver al lateral", remata Suárez.