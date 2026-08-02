Cancelado el partido Preston North End - Barça de pretemporada

No habrá más partidos del Barça en Inglaterra en esta pretemporada. El encuentro que debía jugar el conjunto dirigido por Hansi Flick este lunes ante el Preston North End finalmente ha quedado cancelado.

Los motivos radican en que el conjunto inglés no tiene futbolistas suficientes del primer equipo disponible y ha propuesto disputar el encuentro con el equipo sub21, algo a lo que el equipo blaugrana se habría negado, prefiriendo realizar un entrenamiento con normalidad y dando por cancelado el partido. Por lo que respecta al Preston North End, uno de los condicionantes ha sido el partido de copa ante el Huddersfield Town de la semana que viene, motivo por el que no querían tomar ningún tipo de riesgo con sus futbolistas.

Se trataba del tercer encuentro de pretemporada de los culés, después de enfrentarse al Europa y al Birmingham, ya en territorio británico. Estaba previsto que el balón echara a rodar en la mañana de este lunes 3 de agosto en el St George's Park de Birmingham.

Finalmente, el Barça realizará un entrenamiento en sustitución del partido y desde el club la idea es adelantar el regreso a la Ciudad Condal, tomando un vuelo antes de la hora prevista debido a las circunstancias.

A partir de ahora, el equipo de Flick se centra en seguir preparando la próxima campaña. El siguiente compromiso será el triangular que se disputará el 8 de agosto frente al Udinese y el Nottingham Forest, jugando 45 minutos contra cada equipo. Será la primera edición del torneo Friuli Venezia Giulia Cup y se disputará en el en el estadio Bluenergy de Udine.

Flick,, en el partido contra el Birmingham City / FCB

Posteriormente llegará uno de los momentos más esperados de la pretemporada, con la disputa del Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio. El partido se jugará el 19 de agosto a las 20:00 horas y, como de costumbre, servirá como presentación del equipo ante su afición en el Spotify Camp Nou. Además, será la última prueba de los de Flick antes de empezar el curso competitivo.

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De esta forma, el Barça finalmente disputará 5 partidos de pretemporada en lugar de los 6 que estaban previstos. El equipo blaugrana tiene en el punto de mira darle continuidad a los resultados deportivos cosechados en los dos años anteriores y poder subir un escalón más en la lucha por la Champions League.