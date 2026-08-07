¡Cancelado el fichaje de Asllani al Leipzig!

Sorpresa mayúscula en el mercado de fichajes. El traspaso de Fisnik Asllani al RB Leipzig procedente del Hoffenheim se ha cancelado a última hora. Según ha informado el conjunto de procedencia del delantero, el fichaje "no se concretará debido a las preocupaciones médicas expresadas por el Leipzig". Además, el Hoffenheim también añade que el atacante "no se marchará a ningún otro club".

"Fisnik ha progresado notablemente en el TSG. El hecho de que este traspaso no se haya concretado no es, en absoluto, una mala noticia para nosotros desde el punto de vista deportivo. Tenemos claro que Fisnik es capaz de rendir al máximo nivel, tanto física como atléticamente", afirmó Andreas Schiker, director deportivo del Hoffenheim.

"Apoyamos a nuestro jugador. Fisnik contribuyó significativamente a nuestro éxito la temporada pasada, completó la pretemporada a su alto nivel habitual y retomará los entrenamientos con el equipo la próxima semana", añadió.

El traspaso estaba listo para cerrarse a cambio de 25 millones de euros que podían llegar a ser 30 si se cumplían algunos objetivos. El contrato iba a unir a Asllani al Leipzig hasta 2031. Cabe recordar que el futbolista estuvo en la lista del Barça como opción para la posición de '9', así como también fue pretendido por otros equipos como el Borussia Dortmund.

Fisnik Asllani celebra un gol con el Hoffenheim / INSTAGRAM @fisnikasllani

Asllani fue una de las sensaciones de la Bundesliga la pasada campaña. El internacional con Kosovo firmó 11 goles y 8 asistencias a lo largo de los 35 partidos que disputó con el Hoffenheim en todo el curso. Con solo 23 años, se convirtió en uno de los delanteros más prometedores del panorama europeo, llamando la atención de grandes clubes.

Por ahora se desconocen los motivos de las preocupaciones médicas que han terminado frustrando su fichaje por el RB Leipzig. El club que iba a ejecutar su cláusula de rescisión se mantiene al margen y prefiere no hacer declaraciones, remitiéndose al comunicado lanzado por el Hoffenheim. pero lo que sí parece evidente es que el futbolista permanecerá en el equipo que dirige Christian Ilzer, al menos una temporada más.