El campus de Marc Casadó, preparado para echar a rodar

El proyecto formativo impulsado por Marc Casadó está a punto de echar a rodar. Desde el lunes 6 de julio, decenas de niños y niñas participarán en la primera edición del campus de verano organizado por el centrocampista del FC Barcelona en el Camp Municipal Josep Raich de Molins de Rei, con SPORT como patrocinador oficial de esta iniciativa.

La propuesta, dirigida a jóvenes de entre 8 y 15 años, se desarrollará hasta el próximo 24 de julio con jornadas matinales de cuatro horas, entre las 9:00 y las 13:00.

Bajo el lema 'Jugamos con el corazón', el campus combina la mejora de los fundamentos futbolísticos con actividades lúdicas. Los asistentes participan en entrenamientos específicos, ejercicios técnicos y partidos adaptados a su edad, además de disfrutar de sesiones en la piscina para combatir las altas temperaturas del verano.

La experiencia también incluye sorteos de material deportivo y productos oficiales del FC Barcelona firmados por Casadó. Asimismo, la organización no descarta la presencia de invitados especiales durante las próximas semanas.

Cada jornada está estructurada en diferentes bloques. Tras una primera sesión de entrenamiento, los participantes hacen una pausa para almorzar antes de regresar al césped para completar una segunda fase de trabajo. El programa concluye con actividades acuáticas y momentos de convivencia, incluyendo encuentros con el futbolista azulgrana y los sorteos previstos al final de la mañana.

Uno de los principales atractivos del campus es precisamente la implicación personal de Marc Casadó. El jugador tiene previsto visitar regularmente las instalaciones para compartir algunas experiencias con los jóvenes futbolistas, responder preguntas y fotografiarse con ellos.

Esta primera edición supone el estreno de un proyecto muy especial para el canterano barcelonista, que busca mantener un contacto cercano con la base del fútbol formativo.