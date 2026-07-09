El Campus Dani Olmo cierra su edición más internacional con 200 participantes y un marcado carácter solidario

El Campus Dani Olmo baja el telón este viernes tras dos semanas de fútbol, formación y solidaridad en el Estadi Olímpic de Terrassa. La séptima edición del campus, celebrada desde el 29 de junio, ha contado con la participación de 200 niños y niñas de entre 5 y 16 años, consolidándose además como la más internacional de su historia, con jóvenes llegados desde países como Ucrania o incluso desde California (Estados Unidos).

Fiel a su compromiso social, el campus mantiene intacta su esencia benéfica. La totalidad de los beneficios obtenidos se destinarán, un año más, a AFANOC (Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña), una colaboración que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto impulsado por el internacional español.

Esta ha sido la primera edición en la que Dani Olmo no ha podido estar presente debido a sus compromisos deportivos con la disputa del Mundial. Sin embargo, el futbolista no quiso perder el contacto con los participantes y respondió desde Estados Unidos a las preguntas que le hicieron los niños a través de un vídeo, manteniendo así su cercanía con los más pequeños pese a la distancia.

La clausura del campus, prevista para este viernes, incluirá el tradicional acto de despedida con el sorteo de camisetas firmadas por Dani Olmo, gorras y otros recuerdos para los participantes.

Al frente de la organización se encuentra Marc Huguet, director general del Campus, con una amplia trayectoria en el fútbol profesional. Huguet ha formado parte del cuerpo técnico del Juvenil del FC Barcelona, del Dinamo Tbilisi, del Córdoba CF, del RCD Mallorca, del Bengaluru FC de la India y del Udinese, desempeñando diferentes funciones como entrenador asistente y preparador físico.

La edición de este año también ha contado con la presencia de técnicos y exfutbolistas de reconocido prestigio que han compartido su experiencia con los participantes. Entre ellos destacan David Comellas; Pepe Canalís; Javi Salamero; Albert Luque; el cuerpo técnico de la UE Figueres, formado por Quim Ferrer, Arseni Comas, Borja López y Anguas; Jordi Gratacós; Marc Quintana y Xavi Damunt, ambos responsables del Área de Metodología del FC Barcelona y entrenadores que trabajan de manera individual con Dani Olmo; Francesc Cos, exresponsable de preparación física del FC Barcelona durante las etapas de Pep Guardiola y Luis Enrique; y Jacint Magriñà, con experiencia en el Dinamo de Moscú y distintas selecciones nacionales.

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Con una combinación de metodología de alto nivel, valores deportivos y un firme compromiso solidario, el Campus Dani Olmo vuelve a cerrar una edición que confirma su crecimiento y su consolidación como una de las citas de referencia del verano para los jóvenes futbolistas.