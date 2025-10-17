Camprubí: "La Junta de Laporta es totalitaria, el Barça ya no es un club democrático"

Joan Camprubí Montal, portavoz de la plataforma ‘Som un clam’, lanzó este viernes duras críticas contra la Junta Directiva de FC Barcelona, presidida por Joan Laporta. Según denunció, el club “ha dejado de ser democrático” y actúa “de manera totalitaria”, en referencia a la decisión de celebrar por cuarto año consecutivo la Asamblea General de Socios de forma telemática: "No podemos estar en manos de los caprichos de una sola persona".

“La Asamblea debería ser una fiesta de todos los socios, un espacio para debatir cara a cara. En cambio, este formato telemático limita la participación y amplifica solo las voces más afines”, aseguró Camprubí en una rueda de prensa en Barcelona. “¿Qué oculta Laporta que no quiere una Asamblea presencial? El año pasado prometió un modelo híbrido, pero ahora se esconde detrás de una pantalla porque no quiere un club democrático”, añadió.

El líder de ‘Som un clam’ acusó además a la directiva de concentrar el poder en pocas manos y de ocultar información relevante sobre el club: “Lo que Laporta llama empresa familiar es, en realidad, una manera totalitaria de gobernar. El Barça es de todos los socios y debe seguir siéndolo”. E insistió en que por primera vez en 125 años de historia, y tras haber sufrido la dictadura franquista, el club "ya no es democrático".

Preguntado por si temía represalias legales por haber utilizado la palabra "totalitaria" para definir la Junta actual, Camprubí quiso respaldar su sentencia con X argumentos: "Prohíbe el acceso de los compromisarios a la Asamblea, oculta información sobre la vuelta al estadio y sobre la construcción del Palau Blaugrana dentro del Espai Barça, menosprecia a socios y abonados con entradas y prioriza VIPS y turistas, expulsa y silencia los socios críticos, expulsa la grada de animación, incumple acuerdos con la Confederación de Peñas que ha aprobado anteriormente en Asamblea y oculta su relación con negocios oscuros en el Congo, dejando atrás nuestro lema más democrático, el 'Més que un club', y altera el concurso de adjudicación del Espai Barça y fracasa con la elección".

El regreso al Camp Nou

Camprubí centró buena parte de sus críticas en la gestión de las obras del nuevo Spotify Camp Nou y del futuro Palau Blaugrana. “Nos ocultan información sobre los retrasos y sobre los pagos pendientes. Prioriza a los turistas y margina a los socios más críticos. Además, no explica por qué no se reclaman los 350 millones de euros que debe la constructora Limak. Esto es muy grave”, afirmó.

También denunció la falta de transparencia económica: “La Junta ha perdido más de 1.200 millones de euros. Las palancas se han utilizado para gastar dinero del futuro. Nunca han ingresado más de lo que han gastado”, recalcó. Para Camprubí, esta situación “crítica” aún es reversible. “No se pueden seguir aprobando cuentas sin un debate real. Desde ‘Som un clam’ tenemos propuestas para generar nuevos ingresos y recuperar el control del club. Queremos remontar el Barça, y eso solo se puede hacer con los socios”, concluyó.