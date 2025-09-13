Del campo a los despachos: un 11 de exjugadores del Barça que trabajan en el club

Carlos Busquets, Juliano Belletti, Albert Ferrer, José Ramon Alexanko, Sergi Barjuan; Thiago Alcántara, Deco, José Manuel Asensi; Jon Andoni Goicoechea, Bojan Krkic y Juan Carlos Pérez Rojo. Si a cualquier barcelonista le recitamos este once, todos coincidirán en que son futbolistas que han vestido la camiseta blaugrana.

Algunos también repararán en que su vinculación con el Barça continúa muy vigente, de hecho son el cordón umbilical entre el pasado y el futuro del Barça trabajando con pasión por la entidad que sienten muy adentro.

Bojan, Deco, Belletti, Asensi y Sergi...algunos de los exjugadores que trabajan actualmente en el Barça / Sport

Además su pasado como exfutbolistas, estas once personas siguen trabajando para el club de su vida. Algunos continúan estando en contacto con el césped mientras que la labor de otros está más ligada a los despachos. Han pasado de defender al Barça en el terreno de juego a seguir trabajando para el club blaugrana en otra función.

Este es nuestro once de futbolistas del Barça que ahora trabajan por el club en otras funciones.

CARLOS BUSQUETS

Carlos Busquets sumó 15 años como portero blaugrana entre la cantera y el primer equipo.

El de Badia fue el portero escogido por Cruyff para sustituir a Zubi. Su excelente juego con los pies convenció a Johan pero le faltó seguridad bajo los palos para consolidarse como un portero de jerarquía.

Carlos Busquets vive alejado de los focos y de las entrevistas pero su experiencia sigue siendo útil para el barça. Durante muchos años ha ejercido como entrenador de porteros del filial e incluso llegó a ascender al primer equipo.

Carlos Busquets fue portero del primer equipo y posteriormente entrenador de guardametas y delegado en el filial / Sport

Actualmente Carlos Busquets es el delegado del Barça Atlètic. Su conexión con el cuerpo técnico y los jugadores del filial suma en el vestuario del segundo equipo barcelonista.

JULIANO BELLETTI

Juliano Belletti representa el típico caso de futbolista exitoso que quiere reeditar sus triunfos como jugador en el banquillo. El brasileño fue un lateral derecho que fue clave en la era Rijkaard y su gol contra el Arsenal en la final de la Champions en el 2006 le ha convertido en un jugador icónico. Era un lateral muy ofensivo que marcó el camino para jugadores como Dani Alves .

Juliano Belletti fue jugador del Barça y actualmente ejerce de entrenador del filial / Sport

En la actualidad ejerce como entrenador del Barça Atlètic después de dos temporadas preparándose. Después de ejercer como ayudante de Óscar López y Rafa Márquez, Belletti logró la temporada pasada un histórico triplete con el Juvenil A que le ha hecho merecedor de asumir el banquillo del Barça Atlètic.

ALBERT FERRER

Albert Ferrer pasó de ser un símbolo del Dream Team a entrenar a los Legends del Barça. El Chapi representa como pocos el éxito de una cesión. Albert Ferrer destacaba en el Barça B pero su paso temporal por el Tenerife le permitió regresar y convertirse en una pieza clave del Barça de Johan Cruyff.

Ferrer se convirtió en un lateral derecho marcador indiscutible que le dio solvencia a un equipo alegre y atrevido.

Albert Ferrer fue un gran lateral en el Dream Team mientras que ahora es el entrenador de los Legends / Sport

Después de ejercer de entrenador en diferentes clubes, el Chapi volvió a trabajar en el Barça como entrenador de los Legends. Ferrer dirige a un equipo en el que los exjugadores blaugranas siguen representando al barça por medio mundo con partidos que siguen llamando la atención de muchos aficionados.

JOSÉ RAMON ALEXANKO

José Ramon Alexanko fue el encargo de levantar la primera Copa de Europa de la historia del Barça. Capitán del Dream Team en sus cinco primeros años, el central vasco se retiró del fútbol profesional en el Barça tras formar parte del primer equipo blaugrana durante 13 años.

Alexanko fue el capitán de la primera Copa de Europa y actualmente es el director del fútbol base blaugrana / Sport

Alexanko es actualmente el director del fútbol base barcelonista. Esta es la tercera vez que asume este cargo ya que anteriormente lo hizo con Cruyff de entrenador y posteriormente en la primera etapa de joan Laporta como presidente.

Como jugador formó una de las mejores parejas de centrales con Migueli mientras que en su labor como responable de La Masia han surgido cracks como Iniesta, Messi o los actuales Cubarsí o Lamine Yamal.

SERGI BARJUAN

Sergi Barjuan debutó en el primer equipo en un partido europeo en el campo del Galatasaray y desde entonces se convirtió en el lateral izquierdo titular indiscutible durante nueve temporadas.

El de Les Franqueses está en cualquier ránking histórico como uno de los mejores laterales izquierdos que han defendido la camiseta blaugrana.

Sergi Barjuan fue un gran lateral izquierdo y actualmente dirige las Barça Academy / Sport

Sergi volvió al Barça para dirigir el Juvenil B y posteriormente fue el encargado de suplir a García Pimienta en el Barça B. Entre Koeman y Xavi, Barjuan ejerció de entrenador puente del primer equipo.

Actualmente ejerce como director técnico de la Barça Academy, una apuesta estatégica del club para expandir la marca del FC Barcelona en el mundo.

JUAN MANUEL ASENSI

Juan Manuel Asensi fue uno de los mejores jugadores del Barça de la década de los 70. El 'Chepas' era un interior zurdo técnico y goleador con un carácter luchador formidable. Capitán del Barça que levantó en Basilea la primera Recopa de la historia del club. Fue uno de los jugadores que mejor se entendió con Johan Cruyff.

Juan Manuel Asensi fue capitán del Barça y actualmente dirige la ABJ (Asociació Barça Jugadors) / Sport

Actualmente Asensi dirige la Asociación Barça Jugadors (ABJ) que se ocupa de ayudar a los exjugadores del club para que puedan tener recursos una vez se acaba su carrera como futbolistas.

THIAGO ALCÁNTARA

Thiago Alcántara es el último 'fichaje'. Llegó al Barça al Cadete B que dirigía Fran Sánchez y llegó a jugar en el primer equipo durante tres temporadas. Su carrera profesional continuó en grandes clubes como el Bayern o el Liverpool en los que continuó luciendo su exquisita calidad.

Thiago Alcántara jugó en el Barça y ahora iniciará su carrera como técnico en el staff del primer equipo / Sport

En la temporada pasada ya ayudó a Hansi Flick en las primeras semanas de trabajo del técnico alemán.

Actualmente ha vuelto a vincularse al club en el que formó para sumar su experiencia y conocimientos a un cuerpo técnico que prepara la plantilla del primer equipo.

DECO

A Deco lo fichó Joan Laporta en su primera etapa de presidente como futbolista y lo ha vuelto a hacer ahora como director deportivo. El brasileño nacionalizado portugués fue una de las piezas claves del Barça de Rijkaard que ganó dos ligas y una Champions.

Su calidad y carácter en el centro del campo Deco la intenta trasladar en la dirección deportiva del club.

Deco fue un gran futbolista en el Barça y ahora ejerce de director de fútbol del club blaugrana / Sport

Su trabajo para fichar y vender jugadores en el contexto del fair-play financiero supone una labor muy compleja en el actual Barça.

GOIKO

Jopn Andoni Goikoechea empezó como extremo en el Dream Team y acabó siendo un comodín que llegó a jugar de lateral. Goiko fue un 'obrero de lujo' en el fantástico equipo que dirigía Johan Cruyff.

Goiko fue un gran extremo y ahora ayuda al Barça a detectar futbolistas de proyección / Sport

En la actualidad, el navarro colabora con el barça con informes sobre futuras estrellas que el club necesita incorporar antes de que exploten. su labor como ojeador es muy valorada.

BOJAN KRKIC

Bojan Krkic fue un jugador muy querido que se hinchó de marcar goles en la cantera y sumó cuatro temporadas brillantes con el primer equipo.

Bojan superó muchos récords de precocidad y anotó 48 goles con la camiseta del primer equipo. Después de una intensa carrera jugando en tres continentes el de Linyola ha vuelto al Barça.

Bojan Krkic jugó cuatro temporadas en el primer equipo y actualmente es la mano derecha de Deco en la dirección deportiva / Sport

Su actual función es la de ser la mano derecha de Deco y puente entre el primer equipo y el fútbol base blaugrana.

JUAN CARLOS PÉREZ ROJO

Juan Carlos Pérez Rojo es un ejemplo perfecto de hombre de club. En su etapa de futbolista sumó 15 temporadas en el Barça entre la cantera y el primer equipo y solo las lesiones frenaron su enorme potencial.

Posteriormente se vinculó al fútbol base en el que triunfó como entrenador. Por sus manos pasaron jugadores como Iniesta, Messi o Pedro Rodríguez.

Rojo ganó una liga con el Barça y suma muchas décadas de trabajo en el Barça / Sport

Con la desaparición del Barça C Rojo asumió labores menos vistosas y trabajó como scouter tanto en el área vinculada al fútbol base como en la secretaría técnica. La experiencia y capacidad de Rojo es siempre un activo para el Barça.