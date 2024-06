El Campionat de Catalunya de 1913, a revisión

Uno de los Campionats de Catalunya más singulares de la historia fue el de 1913. El fútbol español había sufrido un cisma federativo que derivó en la escisión de varios clubs catalanes y guipuzcoanos, entre ellos el FC Barcelona y la Real Sociedad, que constituyeron la Real Unión Española de Clubs de Foot-ball (RUECF), un organismo paralelo a la Federación Española de Clubs. Las vicisitudes fueron tan acusadas (no se permitió al Barça acoger el torneo de Copa de 1913) que la tormenta irrumpió en el seno de la Federació Catalana, sufriendo esta también una ruptura. Los equipos disidentes, encabezados por el Barça, crearon un nuevo organismo en diciembre de 1912 bautizado como Football Associació de Catalunya (FAC). La división provocó la disputa de dos torneos, ganando el 0ficial el FC Espanya y el oficioso el FC Badalona. Por error, en numerosas publicaciones que rescatan esta convulsa época del fútbol catalán, se apunta al FC Barcelona como campeón del torneo de la FAC, cuando en realidad los honores se los llevó el FC Badalona.

La primera alerta la dio uno de los autores del Gran Diccionari de Jugadors del FC Barcelona (Base, 2015), Eugen Scheinherr, y recientemente la ha desarrollado Vicenç Martínez Calatrava, cronista del fútbol español, en un excepcional trabajo que documenta al detalle todos los Campionats de Catalunya. La competición de la FAC arrancó el domingo 26 de enero de 1913 con seis aspirantes: FC Barcelona A (solo jugadores ‘nacionales’), FC Barcelona B (prácticamente todos extranjeros), FC Barcelona C, FC Badalona (primer club de fuera de Barcelona que participaba en la máxima categoría de un Campionat de Catalunya), Català SC y L’Avenç de l’Sport. Ante la escasez de contendientes, el Barça, el equipo más potente, presentó tres conjuntos (A, B y C) para dar consistencia al campeonato.

Desinterés

Pese a tener un inicio habitual, el torneo, disputado en paralelo con el organizado por la FCCF, en el que también tomaron parte seis equipos (FC Espanya, RCD Espanyol, Universitary SC, Real Polo JC, Casual SC y FC Numància), fue perdiendo interés entre la afición. La superioridad del FC Barcelona A quedó demostrada en el primer partido: 10-1 contra el Català y alineando a 10 jugadores en el primer tiempo (5-1) y a nueve en el segundo por lesión de Amechazurra. Ese día el Barça jugó con Lisandro Peris, Amechazurra, Castells, Massana, Bori, Forns, Ollé, Berdié, Apolinario y Enrique Peris.

Los trofeos del Badalona en sus tiempos heroicos. El Campionat de Catalunya de 1913 en el primero por la izquierda (arriba) / FC Badalona

Si la primera jornada se completó, en la segunda llegaron las suspensiones y los aplazamientos. El FC Barcelona A-Avenç de Sport quedó suspendido a los 20 minutos con 0-0 por el mal tiempo y el Català-FC Barcelona B no llegó a celebrarse. El Badalona-FC Barcelona C fue aplazado por coincidir con la fiesta de carnaval organizada por la ciudad badalonesa. En el libro “Historial del FC Barcelona”, de Daniel Carbó i Santaeulària (Correcuita), publicado en 1924 con motivo de las Bodas de Plata del Barça y revisado por la censura militar, se asegura que “fou proclamat Campió de Catalunya l’equip A”.

Lo cierto es que el FC Barcelona A, tras golear al Badalona (6-2) en la tercera jornada y perder contra el FC Barcelona B en la cuarta (4-5), solo disputó un partido más, que ganó al FC Barcelona C (4-2) con goles de Gamper (se alineó para completar el equipo, tenía 35 años), Ollé, Pepe Rodríguez y Massana. A partir de ahí el Barça se centró en los compromisos que se le venían encima, el Campeonato de España, organizado por RUECF, y la Copa Pirineos. Así, el equipo azulgrana (el A y el B) se retiró del torneo para focalizarse en los dos torneos, más apetecibles para la entidad y para el público. Y se impuso en ambos. En la competición del KO superó a la Real Sociedad (2-1) en la final del 23 de marzo de 1913 y en la final de la Challenge Internacional del Sur de Francia (Copa Pirineos), celebrada el 8 de junio, derrotó al Comète et Simiot por 7-2 en el campo de la calle Industria.

En el membrete del FC Barcelona de la década de los treinta no se incluía en Campionat de Catalunya de 1913 / FCB

Pruebas

Invalidados los partidos del FC Barcelona A y B, el Badalona fue el equipo que sumó más puntos (9 en 6 partidos) y se alzó con el título, seguido por el Avenç de l’Sport y el FC Barcelona C, con 7. Cerró la tabla el Català (1). Prueba de que el Badalona se proclamó campeón la encontramos en la prensa de la época, pues a partir de entonces se lo nombraba como “campeón de Catalunya”. En la Festa Major de Badalona de 1913, por ejemplo, el partido entre el equipo local y el Barça, del 16 de agosto, se presenta como “el campeón de Catalunya contra el campeón de España”. Y en el membrete de la correspondencia del equipo azulgrana, en la década de los treinta, aparece un palmarés en el que no consta el Campionat de Catalunya de 1913. En el libro de las “Bodas de Oro del Badalona (1903-1953)” se reconoce el campeonato del equipo costero y se apunta que “en las vitrinas del club figura el trofeo de la Asociación —por la FAC—, enorgullecedora recompensa a la brillante campaña del equipo en aquella temporada”. El Barça debería revisar si el título que se atribuye en propiedad le corresponde o no.